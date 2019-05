<span style='text-decoration: underline;'>Commerce </span>:<br><span style='color:red;'>Les inspecteurs contrôleurs échappent au contrôle de Djellab</span>

Le projet du ministre du Commerce arrêté à l’occasion du mois de Ramadhan, est tombé à l’eau. Les marchés qui devaient être contrôlés, tel annoncé avant même la rentrée en vigueur des agents contrôleurs, échappent à ce contrôle.

Pour cause, ces inspecteurs devant passer au peigne fin tous les commerces et ayant été en grève durant tout le mois sacré, sont passés à une action radicale en décidant d’élargir leur mouvement pour lui donner le cachet d’une grève illimitée dès aujourd’hui.

Autrement dit, après avoir fait face à la mesure ministérielle consistant à passer au crible le marché durant le Ramadhan, ces agents-contrôleurs braveront encore une fois le ministre en boudant leurs bureaux à l’occasion de cette saison des grandes chaleurs marquée, chaque année, par tous les coups et des tricheries lambda au niveau des marchés. Cette décision prononcée par les inspecteurs-contrôleurs a été prise à l’issue des assemblées ayant réuni leurs représentants locaux et hiérarchiques. Elle porte essentiellement sur la paralysie de toutes leurs activités après que Djellab n’a pas jugé utile de répondre favorablement aux revendications dont il a été destinataire. Le projet de Djellab est donc voué à l’échec après que ce dernier ait annoncé le début des poursuites judiciaires contre les opérateurs économiques qui ont refusé le déstockage des légumes de large consommation.

Dans ce sillage, il a dit que «dans le cadre des dispositions visant la régulation du marché, des inspections ont été opérées au niveau des dépôts des produits agricoles à travers les différentes régions du pays en vue de procéder à leur déstockage et contribuer ainsi à la baisse des prix. Suite à ces opérations, certains opérateurs ayant constitué d’importants stocks de produits et refusé de les déstocker pour des fins de spéculation, les services du Commerce ont saisi la justice afin de prendre les mesures qui s’imposent à leur encontre, a-t- il ajouté. À Alger, 15 opérations de déstockage de produits agricoles ont été effectuées.

Cela étant. Mais le reste de l’activité de ces agents n’est que des «paroles en l’air», notamment durant le mois de Ramadhan, surtout lorsque le ministre a annoncé «la mise en place d’équipes mixtes, regroupant des agents des ministères du Commerce et de l’Agriculture, en vue de faire le point sur les produits récoltés à des fins de spéculation. Il s’agit d’un contrôle sur terrain des champs agricoles en vue de lutter contre une autre forme de spéculation, à savoir, l’ajournement de la cueillette des récoltes en vue d’engendrer une pénurie sur le marché, et par conséquent, une hausse des prix». Au final, l’on a abouti à un mouvement de grève général lancé par ces agents.

Ceci dit, qu’aucun marché n’a été contrôlé, tout comme des mesures qui n’ont aucunement été prises dans le cadre de la lutte contre la spéculation. L’évaluation de l’application des prix de référence d’une wilaya à une autre dans l’application de ces prix, qui concernent essentiellement les légumes de large consommation (pomme de terre, tomates, oignon, ail, carotte, courgette, salade), outre la banane et les viandes importées, congelées ou surgelées. Globalement, il a été constaté que les prix de référence n’ont pas été respectés comme il se doit, notamment pour les viandes rouges et les tomates dont les prix ont poursuivi leur hausse, d’où la nécessité de l’intensification du contrôle des stocks et d’une meilleure maitrise des marchés de gros.

Mohamed Aissaoui