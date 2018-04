<span style='text-decoration: underline;'>Assises de l’agriculture</span>:<br><span style='color:red;'>Les instructions fermes du président de la République</span>

Le Président Bouteflika met l’obligation de développer l’agro-industrie dans le cadre de l’incontournable intégration de l’économie nationale. Il a plaidé à ce propos, pour une complémentarité entre les différents secteurs de l’économie nationale.

Le président de la République a plaidé hier, en faveur d’une modernisation tous azimuts des moyens d’irrigation agricole. Certainement conscient de la problématique de raréfaction de la ressource hydrique dans un futur proche, le chef de l’Etat a également souligné l’importance de structurer efficacement l’économie agricole. Celle-ci, le président Bouteflika, dans un message lu en son nom par le ministre de la Justice Tayeb Louh, à l’occasion des Assises nationales de l’agriculture, «souffre d’une faible structuration qui expose cette activité fondamentale à la spéculation». Le diagnostic du président de la République est très juste et l’incapacité d’exporter durablement les produits de la terre, relève de cette réalité, qui «doit interpeller les acteurs de ce secteur pour accorder davantage d’intérêt à leurs cadres, notamment aux chambres et associations professionnelles, afin de préserver leurs intérêts et permettre à notre société de bénéficier de l’effort des agriculteurs et du fruit de leur labeur», a insisté le chef de l’Etat. Cela, pour la nécessaire structuration qui fait toujours défaut. Pour ce qui concerne l’irrigation, le président a pointé du doigt la large dépendance de l’agriculture nationale à la pluviométrie. Cela, malgré la réalisation de nombreux barrages. Le constat du président est effectivement d’une dure réalité, sachant que la production céréalière nationale, reste globalement inhérente à la pluviométrie. On en a pour preuve les chiffres du ministère de l’Agriculture, qui annonce des superficies irriguées à travers le territoire national, de l’ordre de 1,3 million d’hectares. L’objectif est de parvenir à 2 millions d’hectares vers la fin de l’année en cours. Cela reste très modeste, compte tenu de l’immensité du territoire national. Le but du ministère, à travers l’élargissement de l’assiette foncière irriguée, consiste à accroître la production des différentes récoltes à l’échelle nationale.

Cette stratégie de sécuriser l’irrigation des terres et, partant faire progresser sensiblement la production agricole, n’aura d’effet sur le terrain qu’à la seule condition d’une maîtrise parfaite de l’aval agricole. A ce propos, le chef de l’Etat a fortement insisté dans son message au développement des industries agroalimentaires et à la promotion des exportations agricoles. «L’amélioration de notre produit agricole nécessite aujourd’hui une plus forte participation des industries agroalimentaires à l’exploitation de notre produit agricole afin de couvrir les besoins du marché local, d’une part, et d’offrir des débouchés au produit agricole, d’autre part», souligne le président de la République.

Le Chef de l’Etat a appelé dans le même contexte, «les hommes d’affaires et les investisseurs à un plus grand intérêt pour la promotion des exportations agricoles». Convaincu de la justesse d’une telle approche, il a affirmé dans son message, que «l’exportation est une activité à part entière nécessitant des capacités et des compétences complétant le travail des agricultures et contribuant à la préservation des équilibres financiers extérieurs».

Cela étant, le Président Bouteflika met l’obligation de développer l’agro-industrie dans le cadre de l’incontournable intégration de l’économie nationale. Il a plaidé à ce propos, pour une «complémentarité entre les différents secteurs de l’économie nationale (…) à même d’assurer un environnement incitatif pour l’agriculture dans notre pays, un environnement exploitant davantage le potentiel de nos terres immenses et qui élève le rang social des travailleurs et travailleuses ruraux et de l’agriculture en général».

On aura compris que la vision présidentielle est large, pérenne qui prend en considération l’ensemble des facteurs intervenant dans l’acte agricole et industriel en mettant l’homme au sommet de la pyramide.

C’est la raison qui pousse le président a souligné, dans son message, «une reconnaissance constante de l’Algérie envers ses zones rurales et ses agriculteurs qui ont tant apporté à ce pays chaque fois qu’il est confronté à des difficultés ou à des défis». Le propos est on ne peut plus clair et la mission bien arrêtée, à savoir, «un investissement rentable par notre pays dans un secteur économique vital, fructueux et prometteur en même temps», dira le président de la République.

Alger: Smaïl Daoudi