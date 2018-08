<span style='text-decoration: underline;'>Les wilayas du Sud sont les plus touchées </span>:<br><span style='color:red;'>Les intempéries causent la mort de 7 personnes</span>

En pleine canicule, plusieurs wilayas du sud et nord-est du pays, ont été touchées en fin de semaine écoulée, par de fortes pluies torrentielles. Dans la wilaya de Tamanrasset et la wilaya déléguée d’In Guezzam, les fortes précipitations ont causé la mort à sept personnes.

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales dépêchera une commission ministérielle mixte pour s’enquérir de la situation et recenser les dégâts occasionnés sur le plan humain et matériel. De son côté, la Protection civile a multiplié les interventions pour porter secours et assistance aux personnes concernées dans diverses régions du pays.

Selon la Protection civile, c’est la wilaya de Tamanrasset qui a enregistré un lourd bilan. Les intempéries ont causé le décès de 5 personnes noyées dans les crues des oueds. Il s’agit, en fait, de deux jeunes filles (7 et 8 ans), ayant péri dans les crues des vallées de la ville frontalière de Tin Zaouatine, sachant que 3 personnes (un jeune homme et deux filles), avaient été repêchés samedi soir, par la Protection civile dans la région de Tankaghali, selon la même source. Le bilan risque de s’alourdir puisque les services sont à la recherche d’un autre jeune homme emporté par les crues de l’oued. La région, ajoute la même source, connait une grande activité pluvio-orageuse et les citoyens doivent faire preuve de prudence, notamment dans les croisements des vallées. Par ailleurs, trois automobilistes dont leurs voitures ont été cernées par les eaux d’un oued en crue village de Islisekine, ont été sauvés par les éléments de la Protection civile de la wilaya de Tamanrasset. Une personne a été légèrement blessée suite à l’effondrement du plafond de son habitation à la cité 600 logements, commune de Abalessa wilaya de Tamanrasset. Des situations de catastrophe qui se renouvellent régulièrement en raison, probablement, de défaillances de la part des autorités, mais aussi de l’insouciance des citoyens et surtout de l’effet de surprise. Car, contrairement au nord du pays, dans le Sud, les crues ne s’annoncent pas. Elles sont instantanées et rapides. Et du fait aussi que les lits des oueds sont peu profonds, favorisant le débordement de l’eau.

D’où également, les victimes, surprises par les eaux, qui sont emportées. Il a été décidé de dépêcher une commission ministérielle mixte en collaboration avec les secteurs concernés dans la wilaya de Tamanrasset suite aux dernières perturbations météorologiques qui ont touché cette région, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire l’Est durement touché….La protection civile dont les unités opérationnelles ont été fortement sollicitées, a fait état de dégâts matériels importants au niveau de plusieurs wilayas, provoquées par des inondations dont des affaissements de terrain et des effondrements de maisons. D’ailleurs, durant la période du 4 au 5 août, les unités de la Protection civile ont enregistré 2731 interventions dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité… etc.

Les secours de la Protection civile de la wilaya d’Oum el Bouaghi, sont intervenus pour le repêchage d’une personne de sexe masculin âgée de 65 ans décédée, emportée par les eaux d’un oued au lieu-dit Mechtat Bou Athmane, commune d’Oum el Bouaghi. Dans la wilaya de Guelma au niveau de la commune Bouchegouf, un jeune de 32 ans a succombé à ses blessures après qu’il eut été foudroyé. Dans la wilaya de Khenchela et plus exactement dans la commune de Babar, trois familles piégées par les eaux, ont été sauvées de justesse.

Alger: Samir Hamiche