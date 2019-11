Les pluies diluviennes qui s’abattent sur tout le nord du pays depuis plusieurs jours, ont «réveillé» les Algériens et leur ont rappelé les «bons» souvenirs d’un hiver qu’ils attendaient depuis plusieurs mois de printemps et d’été et une bonne partie de l’automne. La bonté du ciel n’est pas sans s’accompagner de quelques désagréments que tous les citoyens connaissent désormais, réchauffement climatique oblige. Les routes bloquées, les inondations et autres maisons endommagées sont désormais monnaie courante dans le pays, comme dans la quasi-totalité des pays à travers la planète.

Ce nouvel état de fait que les Algériens découvrent depuis quelques années, appelle de la part des instances de l’Etat un devoir de solidarité qui, faut-il le souligner, s’exprime avec la célérité qu’exige la situation de catastrophe naturelle que provoquent parfois les intempéries.

Cette solidarité s’exprime d’ailleurs, très naturellement par les éléments de l’Armée nationale populaire. Et pour cause, des détachements de l’ANP procèdent régulièrement au désenclavement de toutes les localités touchées par de fortes chutes de neige dans les wilayas des Hauts Plateaux, ainsi qu’au niveau des zones montagneuses. Dans leurs interventions, les militaires prêtent aide et assistance aux citoyens et au déneigement des routes et pistes bloquées. En exécution des instructions du Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, relatives à l’intervention rapide des unités de l’ANP déployées dans les localités ayant enregistré des perturbations climatiques, et dans le cadre de leurs missions humanitaires, des détachements de l’ANP interviennent partout où leurs interventions salutaires sont sollicitées par les citoyens.

Il y a lieu de souligner, que le Haut Commandement de l’ANP «réaffirme la mobilisation permanente de ses unités pour l’intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions sinistrées et cela en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires», comme le confirme un communiqué de l’ANP, rendu public, lors des dernières intempéries qui ont frappé de nombreuses zones du pays.

Cette marque de soutien à la société, traduit clairement la parfaite cohésion entre le peuple algérien et son armée. D’ailleurs, les citoyens des zones reculées du pays, entrevoient cette relation comme relevant de la nature même de l’Etat algérien.

Par Nabil.G