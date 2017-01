<span style='text-decoration: underline;'>Eparpillés par le printemps arabe, ils tentent de se rassembler</span>:<br><span style='color:red;'>Les islamistes créent deux pôles partisans</span>

Eparpillés par les illusions des «révolutions» arabes et la première vague des réformes politiques lancée par le chef de l’Etat en 2012, les islamistes tentent de recoller les morceaux en favorisant des alliances et des fusions. Ces dernières n’ont d’autres conséquences que de faire faire un tour de 360° à une famille politique en perte de vitesse en Algérie.

Alger: Smaïl Daoudi

Le président du Front de la justice et du développement (FJD), Abdallah Djaballah, s’est expliqué avant-hier à Alger, sur la fusion entre la formation politique qu’il préside et le mouvement En Nahdha. D’emblée, en homme politique qui semble ne pas s’assumer en tant que tel, Abdellah Djaballah a nié toute ambition électorale derrière l’opération qui lui a permis de récupérer l’ancienne formation d’où il avait été éjecté. Ainsi, selon lui, le premier et seul objectif de l’initiative était «le rassemblement et l’unité». Le patron du FJD a poussé la mauvaise-foi jusqu’à convoquer la religion pour en faire un usage politicien. Il a affirmé que la fusion répondait à l’obligation de réaliser «le rassemblement et l’unité prônés par l’Islam». Cette déclaration faite dans le cadre de son discours d’ouverture des travaux de la session extraordinaire du Conseil consultatif national du parti, amène à se poser des questions que la place de la religion dans le discours politique de la nouvelle formation qui naîtra de la fusion FJD-En Nahda. D’ailleurs, le président du FJD a même estimé que l’objectif législatif était secondaire «et ne constitue pas le principal motif».

Le patron d’El Adala s’est étalé sur l’opération politique et a dit la mettre «au service de nobles causes dont la principale est la préservation du tissu social et de l’unité nationale».

Des concepts quelque peu flous qui ne peuvent pas à eux-seuls constituer un programme politique et encore moins un plan de gouvernement. Quelle est donc la stratégie de Abdellah Djaballah ? Formellement, son parti «rejette tout comportement porteur de violence et de destruction», il «prône la revendication forte et sérieuse des droits par la voie pacifique». Des principes salutaires qui devraient trancher avec les instincts belliqueux de l’islamisme prôné par l’Ex-Fis. Il reste que l’allusion de Djaballah concerne également les émeutes qu’a connues la wilaya de Bejaia récemment.

Il convient de relever que les travaux du Madjlis Echoura doivent aboutir à l’adoption «d’un document cadre relatif à l’alliance conclue entre le FJD, le mouvement Ennahda et le MEN car, «il porte les garanties à la préservation des fondements de la Nation», ont affirmé les organisateurs.

Cette actualité islamiste qui suppose un rassemblement des forces en présence, est corroborée par l’intention du MSP de Makri de phagocyter le Front du changement de Abdelmadjid Menasra.

Dans le même modèle que l’alliance FJD-En Nahda-MEN, la convergence entre les deux partis islamistes est une sorte de retour aux sources de cadres qui ont quitté la maison-mère pour des considérations électoralistes et y retournent pour les mêmes raisons. Comme Djaballah, Makri explique l’alliance de son parti avec celui de Menasra sous l’angle de l’unité des rangs reposant sur une vision à long terme.

Ainsi, les islamistes qui ont été dispersés par le printemps arabe et les législatives de 2012, reviennent à la configuration d’avant ces événements et semble avoir fait un cercle parfait, sans avancer d’un iota. En effet, la scène islamiste revient à son schéma initial où deux visions s’affrontent. Celle des frères musulmans prônée par Abderrezak Makri qui s’oppose à la vision «djazariste» défendue par Abdellah Djaballah. Deux visions différentes de l’islam politique qui, constitutionnellement, n’ont même pas droit à l’existence.

En fait, les deux pôles ainsi constitués, vont activer dans une sorte de semi-clandestinité, au risque de créer une nouvelle crise politique dans le pays. Mais cette perspective est éloignée, disent les observateurs, du fait de l’impossibilité de ces deux courants de peser sérieusement sur les prochaines législatives.