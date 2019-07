<span style='text-decoration: underline;'>Corniche oranaise</span>:<br><span style='color:red;'>Les jet-skis font la loi</span>

Malgré la promulgation d’une batterie d’arrêtés régissant l’exploi tation des jet-skis, les propriétaires de ces engins mécaniques nautiques continuent d’imposer leur diktat sur les plages de la corniche oranaise, en faisant fi de la règlementation en vigueur.

Apparemment, et sans la présence d’une Autorité pour remettre à l’ordre les contrevenants parmi les utilisateurs de ces engins, les recommandations tombent dans l’oreille d’un sourd. En effet, la terreur que provoque chez les baigneurs la circulation de ces bolides de mer qui rasent le bord de mer à des vitesses folles, n’a pas son égal et ce, en raison des risques que cela représente pour les enfants et même pour les adultes. En effet, et alors que la règlementation stipule la circulation des jet-skis sur une bande à pas moins de 300 mètres de la plage, c’est le contraire qui est constaté sur les plages où ces bolides viennent, dans des entourloupettes toutes aussi dangereuses, importuner les baigneurs jusque dans leur tranchée. Souvent, des altercations ont opposé des pères de famille aux conducteurs des jet-skis, pour le respect de la bande réservée à la circulation en mer de ces engins, mais sans grand impact. L’euphorie que produit apparemment la conduite de ces bolides chez leurs conducteurs, leur fait oublier jusqu’aux conséquences dramatiques que cela peut induire, comme cela a été constaté par les nombreux accidents survenus non loin du rivage et ayant coûté bien des vies humaines, notamment parmi les enfants. Karim BennacefLes jet-skis font la loi Malgré la promulgation d’une batterie d’arrêtés régissant l’exploi tation des jet-skis, les propriétaires de ces engins mécaniques nautiques continuent d’imposer leur diktat sur les plages de la corniche oranaise, en faisant fi de la règlementation en vigueur. Apparemment, et sans la présence d’une Autorité pour remettre à l’ordre les contrevenants parmi les utilisateurs de ces engins, les recommandations tombent dans l’oreille d’un sourd. En effet, la terreur que provoque chez les baigneurs la circulation de ces bolides de mer qui rasent le bord de mer à des vitesses folles, n’a pas son égal et ce, en raison des risques que cela représente pour les enfants et même pour les adultes. En effet, et alors que la règlementation stipule la circulation des jet-skis sur une bande à pas moins de 300 mètres de la plage, c’est le contraire qui est constaté sur les plages où ces bolides viennent, dans des entourloupettes toutes aussi dangereuses, importuner les baigneurs jusque dans leur tranchée. Souvent, des altercations ont opposé des pères de famille aux conducteurs des jet-skis, pour le respect de la bande réservée à la circulation en mer de ces engins, mais sans grand impact. L’euphorie que produit apparemment la conduite de ces bolides chez leurs conducteurs, leur fait oublier jusqu’aux conséquences dramatiques que cela peut induire, comme cela a été constaté par les nombreux accidents survenus non loin du rivage et ayant coûté bien des vies humaines, notamment parmi les enfants.

