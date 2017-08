Le nombre d’interceptions de « harragas », par les gardes côtes ne cessent d’augmenter. Même si ce phénomène a connu une certaine accalmie, voila que ces jeunes, face à l’oisiveté et à la mal vie, rêvent une fois de plus, à tracer leur vie de l’autre côté de la Méditerranée.

Le nombre des émigrés clandestins, interceptés ces derniers mois, reflète l’ampleur de ce phénomène, qui renait de ses cendres. Durant les années 2000, l’immigration clandestine émerge, comme un problème public en Algérie, et dans les pays émetteurs et récepteurs de « Harragas ». Les familles des disparus en mer, appuyées par des associations de défense des droits de l’homme, se sont parfois constituées en associations. Le phénomène de la « Harga », prenant beaucoup d’ampleur, a fini par sensibiliser les autorités publiques, qui le réduisaient, jusque là à une simple infraction à la loi. Les « Harraga » emportent avec eux le minimum vital. Les plus précautionneux prennent des gilets de sauvetage, un GPS sur le téléphone et des rames, dans certains cas, car une panne mécanique en mer, signifie la perte. Le voyage peut se dérouler en zodiac personnel ou par l´intermédiaire d´un passeur. Les Harragas, en groupe de 10 à 20 personnes, payent entre 200 000 et 250 000 dinars, (1 500 euros), par personne à un passeur, qui se charge de fournir l’embarcation artisanale et le navigateur. L’augmentation de l´immigration clandestine a favorisé, la création de réseaux mafieux, mieux organisés. Plusieurs affaires de ce genre ont défilé, devant les audiences des tribunaux, où passeurs et jeunes « harragas » ont eu à être jugés. Ces derniers, dans leur majorité, jurent qu’ils sont prêts à retenter leur chance, même si une peine de prison ferme a été retenue contre eux. « Nous n’avons rien à perdr. On a tout tenté pour voir notre vie s’améliorer, mais aucun changement en perspective. Ce qui nous a poussés à vouloir tenter notre chance ailleurs. Et comme il n’est pas facile d’obtenir un visa pour quitter les lieux, on a opté pour la clandestinité ». Au début on ne comptait parmi ces derniers, que des jeunes gens, mais voila que ce phénomène touche même les jeunes filles et personnes âgées, ainsi que les mineurs et même des handicapés moteurs. Avant-hier, ce sont 16 « harragas » expulsés d’Espagne, qui ont comparu devant le tribunal d’Oran. Rappelons cette affaire, jugée en mai, par le tribunal d’Oran, où trois passeurs de « harragas » avaient été jugés par cette instance judiciaire. Ces mis en cause avaient aidé des jeunes « harragas » à embarquer, pour une traversée en Méditerranée, qui devait les mener vers l’Espagne. Mais voilà, ce qui devait être une traversée clandestine deviendra un vrai drame, après que deux de ces jeunes gens aient péri en mer. Ils avaient tout jute 19 et 20 ans. Les faits de cette affaire ont eu lieu, vers le mois de décembre de l’année écoulée. A cette date, des jeunes se mirent d’accord pour quitter le pays clandestinement et aller en Espagne. Ils sont alors contactés par un pécheur, qui selon des informations reçues, avaient pour habitude de conduire des jeunes « harragas ». Ce pécheur le fixera pour 9 millions de centimes par personne. L’argent réuni, ils commenceront les préparatifs. L’embarcation est trouvée et le moteur acheté à 50 millions. Ils se lanceront alors vers cette traversée, à 1 heure du matin, mais voilà, se trouvant encore au niveau des eaux territoriales, ils apercevront les gardes côtes. Le pécheur tentera une manœuvre imprévue, pour échapper à ces derniers. Une manœuvre qui fera perdre l’équilibre à l’embarcation, où deux jeunes gens tomberont en mer. Un drame qui provoquera la panique, chez les autres jeunes gens, qui en un instant auront peur de finir dans les abîmes de la grandes bleu. Ils seront sauvés par un chalutier, qui ne se trouvait pas loin d’eux, et qui alertera les gardes côtes. Ils sont passés devant le tribunal d’Oran. Les mis en cause, face à ces faits graves, les réfuteront. Qant aux parents des deux victimes, ils demanderont justice. Cependant, de jeunes haragas, sauvés et cités en tant que témoins, chargeront les trois mis en cause. Une autre affaire du genre a été, voilà quelques années jugée, par le tribunal criminel d’Oran, où le passeur avait été condamné à 4 ans de prison ferme, pour trafic et aide à émigration clandestine. Cette affaire a été activée, après que deux femmes, mères de deux jeunes gens, ayant disparu alors qu’ils avaient tenté de quitter illégalement le pays ont disparu, alors que leurs amis, après avoir été arrêtés par la police tunisienne, au large de ses eaux territoriales, ont été ramenés vers Oran.

F. Abdelkrim