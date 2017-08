<span style='text-decoration: underline;'>ANSEJ - Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les jeunes opérateurs incapables de rembourser leurs crédits</span>

Plusieurs jeunes porteurs de projets dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien aux jeunes ‘ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance chômage ‘CNAC), à Oran, dans l’incapacité de rembourser les prêts bancaires, se sont retrouvés devant la justice après que le délai de remboursement ait pris fin.

Les plus touchés par ce problème, sont ceux qui ont investi dans le cadre de la construction. «Faute d’expérience, on a été privé des offres publiques, on est obligé de mettre la clé sous le paillasson, car, on vous fait remarquer que tous les projets de construction sont attribués à de grandes entreprises étrangères, en ce qui concerne les logements et les routes ainsi que plein d’autres projets qui touchent à ce créneau» nous dira une personne rencontrée au niveau de la direction de l’ANSEJ. Une autre spécialité est touchée par le même problème; plus de 60 boulangeries ont baissé rideau en déclarant faillite.

«Ils n’auraient pu résister aux difficultés rencontrées et ce, probablement à cause de la médiocrité de la marge bénéficiaire et le manque d’aide des dispositifs et de mécanismes en matière de production de pain» nous expliquera un responsable au niveau de la direction de l’ANSEJ.

Il est à rappeler que plus de 520 boulangeries activent aujourd’hui au niveau de la wilaya d’Oran et les boulangers seraient toujours en attente de l’aide pour pouvoir poursuivre leur activité et leur métier à cause des frais exorbitants auxquels seraient confrontés ces derniers en matière de production de pain et pâtisseries, ainsi que le coût des machines et outils utilisés dans leur activité sans oublier les frais de la consommation de l’énergie qui avoisine les 7 millions de centimes par mois.

Ces jeunes opérateurs se sont réunis et ont adressé par le biais du bureau de wilaya de l’organisation nationale des jeunes et de l’emploi à Oran en coordination avec le bureau de wilaya de l’association des micro entreprises au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale en ce sens. Cette lettre contient des revendications à l’effet de sauver ces entreprises et aussi revoir les procédures des paiements des prêts, où il a été proposé l’arrêt immédiat de toutes les poursuites judiciaires et le rééchelonnement des dettes.

A.Yasmine