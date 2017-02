Les jeux de la Solidarité islamique-2017 au centre de discussions algéro-azerbaïdjanaises

Les 4es jeux de la Solidarité islamique, prévus du 12 au 22 mai 2017 à Bakou, ont été au coeur des discussions qu’a eues le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, avec l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Algérie, Mahir Mammd Oghlo Aliyev. Ce dernier a été reçu par M. Ould Ali au siège du ministère à Alger et les deux hommes ont «réaffirmé leur volonté de hisser les relations de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports à la hauteur des relations historiques entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan», indique jeudi un communiqué du département ministériel. L’Algérie sera représentée dans 17 disciplines sportives lors de la 4e édition des jeux de la Solidarité islamique en Azerbaïdjan, en présence d’environ 3000 athlètes de 55 pays. La quasi-totalité des sélections algériennes engagées dans ces Jeux seront mixtes, excepté celles de boxe et de football qui seront exclusivement masculines. Les 15 autres disciplines engagées dans cette compétition sont la natation, l’athlétisme, le basket-ball (3×3), la gymnastique, le handball, le karaté-do, le tir sportif, le tennis, le tennis de table, le t’kwondo, le volley-ball, l’haltérophilie, la lutte, le judo et le judo pour mal-voyants.