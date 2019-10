<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs en grève illimitée à une semaine de la JSK</span>

Le club phare de la Mekerra vit peut-être le pire de ses saisons depuis sa récente accession en élite en mai 2016. Cette quatrième année en Ligue Une, reste un pire cauchemar pour les fervents supporters d’El Khadra qui n’arrivent pas à comprendre cette absence de l’administration et le laisser-aller qui règnent de la maison des Verts et Rouges.

Avant-hier dimanche, la reprise des entraînements n’a pas eu lieu car, les joueurs ont décidé d’entamer un débrayage vu l’absence du premier responsable Kaddour Benayad. Ce dernier, n’a pas donné signe de vie depuis la requête des joueurs qui exigent leurs dus comme l’avait promis Benayad. Hors, ce sont des joueurs qui refusent de croire aux paroles et promesses de leurs dirigeants.

Pourtant, ces derniers devaient quitter le club le trente septembre dernier comme prévu avec le wali Sassi. Mais, ils restent sur leur position pour ne pas céder leurs postes et c’est toute une équipe qui encaisse les frais suite à cet entêtement du bureau administratif de l’USMBA. Le DG Benayad s’est même illustré d’annoncer la création d’une académie de foot. Comme quoi le ridicule tue car, si l’on voit de près la réalité, les jeunes catégories mènent leurs entraînements et leurs déplacements dans une vraie catastrophe. La dernière photo postée sur les réseaux sociaux, nous vient des réservistes de l’USMBA qui ont reçu leurs déjeuners pour le dernier match gagné face au CRB, un petit gâteau sous forme de mille-feuilles et une boite en carton de jeu. A savoir que le rendez-vous de la JSK de la 6ème journée, a été fixé hier. Ce match retard USMBA–JSK, est prévu pour lundi 4 novembre prochain dès 18.45 à Sidi Bel-Abbès, alors que le match de la 8ème journée prévue aujourd’hui face au PAC, fut reporté à une date non encore fixée.

B.Didéne