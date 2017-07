<span style='text-decoration: underline;'>ASMO </span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs recrutés ne font pas l’unanimité</span>

Après avoir recruté pas moins de 12 joueurs, dont le dernier en date, le milieu, Benouis, ex Hassasna, pour renforcer l’équipe, en prévision de la nouvelle saison, les responsables du club de Medina Jadida, dont Moumoh, décident que les nouveaux soient soumis à des essais.

En effet, des échos font état, que le bailleur de fonds de l’ASMO, Sâadoune, dit Moumoh, doute sur les qualités et les capacités de certains éléments engagés. Il veut faire savoir, que le dernier mot lui revient, en matière de recrutement.

Le staff technique soumet donc ces nouveaux à l’essai, et on pourrait même résilier les contrats de certains, dépourvus de bonnes capacités techniques, et qui n’ont pas le profil recherché. Il est utile de dire, que tous les éléments déjà recrutés, proviennent des paliers inferieurs, vu que le club n’a pas les moyens financiers, pour s’attacher les services de joueurs chevronnés de la nationale une, qui coutent cher. On a déjà commencé, par superviser les nouveaux, lors de matchs d’application, avant qu’une décision les concernant ne soit prise définitivement.

Pour mieux les superviser et les observer à l’œuvre, on a mis sur pied un match, entre l’équipe asémiste et celle des réserve et on commence à avoir une idée sur chaque nouvel élément. Cette situation, nous amène à penser, que l’opération recrutement est loin d’être bouclée. La preuve, les responsables asémistes continuent toujours à chercher des éléments, pour le renforcement de l’équipe.

Il est à noter, que l’ASMO a connu le même scenario, la saison passée, avec l’entraineur Saadi, qui avait refusé certains joueurs, qu’on avait déjà recruté. Dans l’entourage du club on se demande si le même cas va se répéter. Les asémistes, après une semaine de préparation, ont bénéficié d’une journée de repos. Les joueurs ont repris le chemin des entrainements hier, sur la pelouse de Bouakeul, où les choses sérieuses vont commencer, pour cette équipe d’El Djemia. Les dirigeants asémistes annoncent que l’opération recrutement sera bouclée, cette fin de semaine, après avoir conclu avec pas moins de 12 joueurs, jusque là. On verra cette fin de semaine, si certains de ces nouveaux éléments, seront retenus ou pas, ou si d’autres vêtiront le maillot de Medina Jadida. Du côté des supporters, on reste sceptique et on n’est pas du tout satisfaits du recrutement, qui n’est pas conforme selon eux, avec un club qui aspire à accéder la saison prochaine, au palier supérieur. Au regard de la liste des joueurs recrutés, il est constaté, que ce ne sont que des joueurs de bas de gamme, venus de la DNA, dont certains, ont été remerciés par leur club, ou de la D2, où il n’ont fait que chauffer le banc des remplaçants.

B.Sadek