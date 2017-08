<span style='text-decoration: underline;'>ES Sétif</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs refusent de jouer au 8-mai 1945</span>

Les joueurs de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) ont exprimé leur refus de joueur au stade du 8-mai 1945 de de Sétif, dont la pelouse se trouve dans un piteux état, à trois jours de la réception de l’USM El-Harrach samedi prochain à l’occasion de la 1re journée du championnat, a appris l’APS mercredi auprès de la direction du club des hauts-plateaux.

«Les joueurs refusent à l’unanimité de jouer sur la pelouse du 8-mai 1945 en raison des risques de blessures qu’elle peut engendrer. Le premier match face à l’USMH n’est pas certain de se dérouler à Sétif. Une décision sera prise jeudi par le club», a affirmé le directeur général de la SSPA/ ESS Azzedine Arab. La Ligue de football professionnel (LFP) a programmé cette rencontre samedi prochain au stade du 8-mai 1945 (19h00) à huis clos. La pelouse synthétique du stade du 8-mai-1945 de Sétif, contestée par les spécialistes, a poussé les autorités locales à décider de la pose d’une nouvelle pelouse, mais les travaux n’ont pas encore débuté. Le président de l’Entente Hacen Hamar a affirmé dimanche dernier qu’il souhaitait voir son équipe évoluer au stade du 8-mai-1945 de Sétif. «Evoluer en dehors de Sétif va constituer un véritable handicap pour l’équipe et représente en même temps un avantage pour nos adversaires. Je veux rester au stade du 8-mai-1945 même si l’état de la pelouse laisse à désirer. Nous aurons d’ici au 29 septembre prochain quatre matchs à jouer chez nous et je n’imagine pas les disputer en dehors de nos bases», a-t-il indiqué. Dans le cas où le club viendrait à changer de terrain, le champion d’Algérie en titre a prévu un plan B avec le choix entre le stade d’El-Eulma, de Tadjenanet ou encore de Bordj Bou Arreridj.