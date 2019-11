<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Après les promesses de l’APW</span>:<br><span style='color:red;'>Les joueurs reviennent à de meilleurs sentiments mais…</span>

Sommés d’entamer la préparation du prochain match prévu contre la JSK, les joueurs sont revenus à de meilleurs sentiments mercredi passé. C’était presque une semaine de débrayage et une préparation inexistante depuis la récente défaite à domicile face au CRB.

Les camarades de Sabri Gharbi, ont reçu des promesses de la part de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) qui était en pleine plénière ces quatre derniers jours quand les joueurs ont observé leur grève. Le fonds de wilaya promet donc une importante somme de plus de trois milliards selon nos sources et qui seront injectés dans le compte d’une SSPA/USMBA en souffrance administrativement et financièrement. Pas d’argent chez les dirigeants qui sont introuvables dès qu’il s’agit d’un problème d’argent. Ces derniers, ont multiplié leurs appels aux autorités et surtout au wali, afin de déloger les dirigeants actuels. Il est vrai que là où vont les choses, le club se dirige vers une relégation programmée puisque l’USMBA s’est vue rétrogradée de la 14ème à la 15ème et avant-dernière place au classement général suite au déroulement des rencontres de la neuvième journée de Ligue Une mercredi passé. Le pire est l’absence de compétition et aucun match amical programmé avant le match de la mise à jour de la sixième journée face à la JSK fixé pour après demain lundi au stade du 24 Février 1956 de SBA.

B.Didéne