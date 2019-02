<span style='text-decoration: underline;'>Judo/Championnat arabe des clubs champions Marrakech (Maroc) </span>:<br><span style='color:red;'>Les juniors du club «Ouled El Bahia» Oran se distinguent</span>

La Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, sous l’égide de l’Union arabe de judo, a organisé le 6ème Championnat arabe des clubs champions juniors garçons et filles en individuel et par équipes, ainsi que le 14ème championnat seniors hommes et dames.

Cette compétition arabe, a vu la participation de 400 judokas, pour représenter 42 clubs de 13 pays. Ont pris part à ces championnats, les meilleurs judokas à l’échelle arabe. L’Algérie a participé avec ses meilleurs clubs de Constantine, Sétif, Mitidja, Ouled El Bahia Oran, et le club féminin Ksour de Bejaia, qui ont côtoyé des équipes du Koweit, du Bahrein, de l’Arabie Saoudite, de Tunisie, de l’Egypte, du Qatar, du Maroc et d’autres. Le club ‘’Ouled El Bahia’’ Oran, s’est fortement illustré en juniors et s’offre la plus haute marche du podium par équipes.

La deuxième place est revenue au club de Constantine, tandis que la troisième place au club de la Mitidja. Un podium totalement acquis à l’Algérie. Ne s’arrêtant pas là, les judokas de Ouled El Bahia Oran, se sont aussi distingués en individuel en s’adjugeant 4 médailles d’or, 2 en argent et 1 en bronze. Il s’agit de Kaddour Houria (or – 44 kg), Hached Hichem (or +100 kg), Mohamed Gueroudj (or -81 kg), Ramzi Aloui (or -55kg), Lahcen Nacer Ahmed (argent -73 kg), Adam Mehibel (argent – 66 kg) et Yahia Rached (bronze -90 kg). Il est à noter, que le club d’Ouled El Bahia est présidé par Boucif Fallet un ancien judoka bien entouré par des anciens dont Falet Othmane et Falet Hamada. Le DTS du club Boubekeeur Missoum, et un ancien champion qui est aussi entraîneur ayant formé de nombreux jeunes, il est aidé dans sa tâche par l’entraîneur Djabeur Mohamed et Falet Hamada.

B.Sadek