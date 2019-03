<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Les juniors en demi-finale de la coupe</span>

L’équipe des U19 de l’USMBA s’est qualifiée, avant-hier samedi, pour les demi-finales de la coupe d’Algérie en battant l’USM Blida par trois buts à un. A domicile, sur le tartan des Trois Frères Amarouche de SBA, ce sont les belabbésiens qui ont ouvert le score à la 30ème minute par le meneur Nabil Bekkar puis les blidéens ont égalisé dix minutes plus tard. Dans la seconde mi-temps, Hamidi ajoute la deuxième réalisation (70’) au profit de son équipe, l’USMBA, et à la 85ème minute de jeu, Zakaria Bouzara marque le troisième but sur pénalty. Les protégés du duo Ouala Djelloul – Zouaoui Naïmi, ont arraché leur billet pour le dernier carré après avoir battu aux tours précédents le WAT, l’OMA et samedi Blida.

B. Didène