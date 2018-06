<span style='text-decoration: underline;'>Grace aux réseaux sociaux</span>:<br><span style='color:red;'>Les lanceurs d’alertes triomphent</span>

Oran ces derniers jours, a enregistré plusieurs dépassements contre l’environnement et la nature.

Ce sont encore une fois des citoyens qui se sont illustrés sur les réseaux sociaux en lançant des alertes, ce qui a permis de diffuser l’information et l’intervention rapide des services concernés, lors du mois de Ramadhan.

17 arbres ont été massacrés au jardin du Millénium pour permettre la réalisation d’un parking. C’est un président d’une association de protection de l’environnement qui a vite réagi en lançant une vidéo qui a ébranlé les réseaux sociaux, résultat: le wali d’Oran a lancé une enquête et a décidé qu’aucun arbre ne sera coupé à Oran sans son autorisation. Le jour de l’Aid, alors que les Oranais se partageaient la joie de cette fête religieuse, une construction illicite était en construction sur la plage de Cap Rousseau, un lieu naturel vierge et parmi les plages les plus sublimes de la capitale de l’ouest, un citoyen qui a été de passage sur la plage, a vite lancé l’alerte sur les réseaux sociaux pour interpeller les autorités locales.

Hier encore, l’opération de démolition de cette bâtisse se poursuivait par des agents de la commune de Bir El Djir qui se sont rendus à la plage grâce à des embarcations. Avant-hier, la peinture de la muraille de l’avenue Mouloud Feraoun n’a pas été du goût de beaucoup d’internautes qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, pour dénoncer ces travaux de peindre de la pierre taillée avec une peinture ordinaire, la encore, les autorités locales ont vite intervenu pour arrêter les travaux.

L’intervention des lanceurs d’alertes sur les réseaux sociaux démontre que les citoyens peuvent être un maillon fort dans la lutte contre ces dépassements contre l’environnement et que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour une bonne cause.

