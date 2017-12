<span style='text-decoration: underline;'>Sommet de l’OCI à Istanbul</span>:<br><span style='color:red;'>Les leaders musulmans appellent le monde à reconnaître El-Qods-Est comme capitale de la Palestine</span>

Des leaders musulmans réunis en sommet à Istanbul ont appelé mercredi le monde à reconnaître El Qods-Est comme capitale de l’Etat palestinien en réponse à la décision américaine de considérer la ville sainte occupée comme capitale d’Israël.

«Nous proclamons El Qods-Est capitale de l’Etat de Palestine et appelons les autres pays à reconnaître l’Etat de Palestine et El-Qods-Est comme sa capitale occupée», ont déclaré les leaders musulmans dans un communiqué publié à l’issue d’un sommet de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) à Istanbul. «Nous rejetons et condamnons fermement la décision irresponsable, illégale et unilatérale du président des Etats-Unis reconnaissant El-Qods comme la prétendue capitale d’Israël. Nous considérons cette décision comme nulle et non avenue», ont-ils ajouté. Ils ont aussi affirmé que Washington, en adoptant cette mesure allant à l’encontre des résolutions internationales «signe son retrait de son rôle de médiateur dans la quête d’un règlement de paix». Washington «encourage ainsi Israël, la force occupante, à poursuivre la colonisation, l’apartheid et le nettoyage ethnique dans les territoires palestiniens occupés en 1967», poursuit le communiqué.

A l’ouverture du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait exhorté la communauté internationale à reconnaître El Qods-Est comme la capitale de la Palestine alors que le leader palestinien Mahmoud Abbas avait averti qu’il n’y aurait «ni paix, ni stabilité» sans la partie occupée de la ville sainte comme capitale palestinienne. M. Trump a «offert El Qods comme cadeau» au «mouvement sioniste», «comme s’il lui offrait une des villes américaines», a déclaré M. Abbas dans son discours.