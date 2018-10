Le baril de pétrole repousse chaque fois plus haut le plafond des prix et ouvre des perspectives immédiates plutôt heureuses pour le budget de l’Etat et même pour les Algériens qui voient s’éloigner le scénario-catastrophe qu’on lui avait promis depuis la chute des cours de l’or noir, en 2014. Mais, même si le gouvernement accueille la récente embellie avec beaucoup de satisfaction, il n’omet pas de dire aux Algériens que les grands équilibres n’ont pas été atteints pour autant. De fait, l’attitude et le discours prudents de l’exécutif concernant les dépenses publiques et notamment le chapitre salarial, vient appuyer l’idée selon laquelle, il n’y a aucune volonté en haut lieu de retourner à l’époque dépensière d’avant la crise financière. En un mot comme en mille, le pays devra retenir la leçon de 2014, comme il a retenu celle de 1986, en payant la dette extérieur par anticipation et en créant le Fonds de régulations des recettes, à l’instigation du président de la République.

Il faut, peut être, souligner que la posture du gouvernement se veut prioritairement pédagogique. En mettant l’opinion nationale devant une réalité, peut être moins dure, mais encore très dépendante au choc pétrolier extérieur, l’exécutif plaide en faveur de la prudence et tente de convaincre toute la société, de la nécessité de porter le regard, «plus loin que le bout du nez». L’exemple de la famille qui doit savoir gérer son budget, illustre assez bien la «stratégie» pédagogique de l’Etat.

La démarche du gouvernement est très censée. N’importe quel Algérien ayant vécu, ou pas, la grande dépression des années 90, conviendra aisément qu’en l’état des ressources financières du pays et leur grande fragilité, il serait aventureux de poursuivre sur la voie de la dépense superflue. Seulement voilà, il n’existe pas un seul travailleur qui refuserait quelques chiffres en plus sur sa fiche de paie. Mieux, certains syndicats iront certainement jusqu’à s’inventer des primes de ceci ou de cela pour gonfler les salaires des employés qu’ils représentent. C’est leur fonction dirions-nous. C’est même un signe de bonne santé politique et démocratique. Mais il serait imprudent de la part du gouvernement si, en raison d’une année électorale, il cède sans cède aux « caprices » des syndicats et sort le chéquier pour un oui ou pour un non. S’il faut, peut être retenir une leçon, ce serait celle d’éviter un enrichissement de la société sans contre-partie de production et de productivité.

Par Smaïl Daoudi