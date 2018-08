L’épidémie qu’on pensait déjà en déclin, quelques jours seulement après sa déclaration, se propage. Plus de 130 personnes sont soupçonnées d’avoir contracté la maladie et deux, un homme et une femme, en sont morts. L’épidémie n’est pas une vue de l’esprit : Elle s’appelle le Choléra. Provoquée par une bactérie qui vit en eau stagnante et polluée, sa propagation est favorisée par les conditions d’insalubrité que connaissent malheureusement beaucoup de nos villes et villages. Maintenant que l’on connaît le mode de transmission de l’épidémie et sa dangerosité, on se doit de faire attention à l’environnement, à sa propreté et surtout à ne pas céder à la panique. Cela passe par un comportement civique de la part du citoyen et une maîtrise efficace de la part des pouvoirs publics de la communication ainsi que des moyens d’investigation épidémiologique.

C’est dire que la question du choléra ne pose pas tant la question de l’état de la santé publique en Algérie que celle d’une dilapidation d’importants acquis sociaux en matière de conditions de vie des Algériens. En effet, personne ne peut nier que la société est parvenue à un standard de vie assez proche de ce qui se fait dans les pays développés. La connexion au réseau d’AEP et d’assainissement dépasse les 90%, cela sans parler de l’électricité et du gaz de ville. En un mot comme en mille, l’Etat peut se targuer de donner aux citoyens des conditions d’existence que n’ont pas les autres citoyens africains, ce qui fait tâche au tableau, par contre, c’est le mauvaise usage que l’on fait des «privilèges» de la vie moderne. Il faut bien se dire les vérités.

Les citoyens ont tendance à dilapider tout cela jusqu’à voir une maladie honteuse resurgir, non pas par manque de développement humain, mais tout simplement en raison de la démission de la société et des autorités compétentes. On aura compris dans le feuilleton du choléra de cet été 2018, une négligence coupable des pouvoirs publics qui ont laissé une source d’eau se faire contaminer et une insouciance révoltante d’une population très peu regardante à son environnement immédiat.

L’un dans l’autre, cette affaire a débouché sur une situation inacceptable où, il faut bien en convenir, tout le monde est coupable. Il reste à savoir si cette «claque» réveillera une bonne fois pour toute les Algériens et les poussera à comprendre que les investissements publics ne suffisent pas pour garantir une vie décente. Encore faut-il que l’administration fasse son travail de contrôle et la population son devoir civique, à savoir participer au maintien de la propreté de son environnement.

Par Smaïl Daoudi