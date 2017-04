<span style='text-decoration: underline;'>Gaïd Salah à Ouargla</span>:<br><span style='color:red;'>Les législatives du 4 mai, un rendez-vous national «hautement vital» pour l’Algérie et les Algériens</span>

Le Général de Corps d’armée, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a affirmé vendredi, depuis la 4e Région militaire (Ouargla) où il poursuit sa visite, que les législatives du 4 mai prochain sont un rendez-vous national «hautement vital» pour l’Algérie et les Algériens, rappelant les mesures prises pour «la réussite» de ce rendez-vous, à travers lequel les personnels de l’ANP «participeront dans l’accomplissement de ce devoir national, hors des casernes aux côtés de leurs concitoyens, et ce, conformément aux lois de la République», indique, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

Après avoir supervisé l’exécution de l’exercice de tirs réels et au niveau du siège de Commandement du Secteur opérationnel Nord-Est, In Amenas, le Général de Corps d’armée, qui était accompagné du Général-major Cherif Abderezzak, Commandant de la 4e Région militaire, a rencontré les cadres et personnels du Secteur ainsi que des représentants de différents corps de sécurité, de la protection civile et des douanes, où il a prononcé une allocution d’orientation à travers laquelle il a tenu à rappeler les «grands efforts» consentis par l’ANP. Des sacrifices, précise la même source, qui lui ont permis de «rehausser les capacités de combat» de ses unités et leur «disponibilité opérationnelle», de sorte à être capable de «faire face à tous les défis».

«Il est clair d’affirmer à cette occasion que ce que recèle aujourd’hui le corps de bataille de l’ANP en termes de capacité efficace de combat, de grande disponibilité opérationnelle et de louables phases de développement, est incontestablement le fruit des efforts soutenus consentis durant ces dernières années à plusieurs niveaux, mais également le fruit de l’attention particulière du Haut Commandement, appuyée par le soutien et les orientations du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, puis grâce à l’analyse et la lecture éclairée des différents défis guettant dans notre région et ses multiples desseins», a souligné dans son message M. Gaïd Salah.

«Digne protectrice de l’Algérie, l’ANP saura toujours évaluer l’ampleur de ces défis, prédire ses évènements et anticiper ses intentions, et saura inlassablement comment s’y préparer convenablement pour faire face, à tout moment, à ceux qui visent à porter atteinte à notre pays», a-t-il ajouté, notant qu’en dépit de «l’ampleur des crises que connait la région et l’investissement maléfique dans le terrorisme, pour s’en servir comme moyen de destruction des peuples paisibles, soyez sûrs que toutes les frontières de l’Algérie ne serviront jamais de passage d’insécurité et de risques d’instabilité, mais resteront une source inépuisable de sécurité et de paix, car défendre la souveraineté de l’Algérie et préserver son indépendance nationale est notre ultime objectif».

Abordant les élections législatives du 4 mai 2017, le Général de Corps d’armée a tenu de rappeler les mesures prises pour «la réussite» de ce rendez-vous national «vital», à travers lequel les personnels de l’ANP «participeront dans l’accomplissement de ce devoir national, hors des casernes aux côtés de leurs concitoyens, et ce, conformément aux lois de la République».

«Notre pays verra dans quelques jours, grâce à Dieu, un important scrutin qui consiste en les élections législatives prévues le 4 mai prochain et qui est un évènement national hautement vital pour notre pays et notre peuple.

Ces élections interviennent après les derniers amendements de la Constitution initiés par le Président de la République», a poursuivi le Général de Corps d’armée Gaïd Salah, relevant que «le devoir de citoyenneté exige des personnels de l’ANP d’accomplir leur devoir électoral hors des casernes, et ce, conformément aux lois de la République et suivant les mesures prises en coordination avec le ministère de l’Intérieur, ce qui permettra à l’ensemble de nos personnels militaires de voter en toute liberté et transparence et de participer au côté de leurs concitoyens dans l’accomplissement de cet important devoir national».

Le Vice-ministre de la Défense nationale a assuré, à ce propos, que «toutes les mesures sécuritaires ont été prises à même d’assurer le bon déroulement des législatives» et que son département «veille à adopter une approche de terrain avec précaution et anticipation, afin d’assurer la sécurité et la stabilité à travers l’ensemble du territoire national et tout au long de nos frontières nationales». Sur un autre plan, il a mis l’accent sur les «grands efforts» déployés pour le développement et la modernisation de l’ANP afin qu’elle soit à la hauteur de ses nobles missions, faisant observer que «l’étendue de notre territoire national et l’envergure de nos frontières, représentent un don divin au peuple algérien, mais aussi une responsabilité quant à la sauvegarde de ce bien, sa protection de tout malheur, ainsi qu’un lourd et conséquent devoir, dont le parfait accomplissement incombe à l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération nationale».

«Afin d’honorer ce devoir national, notre Armée continue, avec toutes ses composantes, de veiller nuit et jour, à poursuivre les efforts sur plus d’un niveau. La prise en charge de la lutte antiterroriste, et malgré son importance, ne pourra la distraire de mener la mission de développement dans toutes ses catégories et ramifications de préparation, de formation et d’instruction», a noté le Chef d’Etat-major, affirmant être «parvenus à faire de la mission de lutte antiterroriste une des sources riches en expériences sur le terrain, et un moyen de pratique opérationnelle et de combat». Une approche, a-t-il ajouté, qui a «récolté d’immenses succès et abouti avec grande efficacité».

«A leur tour, les cadres et les personnels de la Région ont réitéré leur entière et permanente disponibilité à défendre l’Algérie et son peuple», conclut le communiqué du MDN.