<span style='text-decoration: underline;'>A quelques jours du début de la campagne électorale</span>:<br><span style='color:red;'>Les législatives face au spectre de l’abstention</span>

Alger: Smaïl Daoudi

A quelques jours du début de la campagne électorale pour les prochaines élections législatives, les Algériens continuent, dans les réseaux sociaux et dans leur vie de tous les jours, à afficher leur scepticisme et beaucoup disent ne pas trouver une réelle utilité à l’acte électoral, compte tenu de la configuration actuelle de la scène politique, notamment dans sa dimension humaine.

En terme très clair, le citoyen moyen développe une certaine méfiance à l’adresse des hommes politiques qui briguent des sièges à l’assemblée populaire nationale. Cette «froideur» de l’électorat vis-à-vis des législatives, est, effectivement une réalité sociopolitique déjà vérifiée par les chiffres de participations aux différents scrutins. En effet, au moment où pour la présidentielle et les locales les taux de participations tournent autour des 50%, pour les législatives, cette proportion tombe de dix points au moins. Bon an mal an, les élections législatives mobilisent beaucoup moins que les autres rendez-vous avec les urnes. Les spécialistes expliquent cette spécificité à la nature même du scrutin.

On demande à l’électeur de voter pour des candidats qu’il ne connaît pas et ne voit pas dans sa quotidienneté. Sachant qu’une fois élus, ces hommes et ces femmes siègent à Alger, l’Algérien ne voit l’intérêt direct qu’il a à les «aider» dans leurs carrières politiques. Cette première entrave est très largement renforcée par les informations qui circulent à propos des députés de l’APN. Vraies ou fausses, les rumeurs les concernant, donnent de l’Assemblée une image plutôt détestable. Ce n’est pas le cas pour la présidentielle. Les Algériens accordent un profond respect à l’institution présidentielle et connaissent son importance dans le fonctionnement des autres institutions de la République. Le choix d’un président est donc primordial, pour au moins, une moitié des électeurs. Quant aux élections locales, la proximité de ce rendez-vous électoral et l’intérêt immédiat qu’il suscite auprès de la population, garantit de fait son succès, même relatif.

Ainsi, pour les prochaines législatives, il n’y a pas, à proprement parler, un élément nouveau susceptible d’amener les observateurs à s’attendre à un autre comportement de l’électorat, à part peut-être la forte participation partisane. Cet élément nouveau dans la donne électorale ne devrait pas peser très lourd sur la balance, à croire de nombreux citoyens approchés par Ouest Tribune. «Je ne connais que cinq ou six partis. J’entends parler de 53 partis qui vont participer à ces élections. Je ne vois pas comment je vais m’y retrouver», note Boualem, 51 ans, fonctionnaire de son état. Il confirme que l’appréciation qu’il a toujours eue de la scène politique et affiche une grande hésitation à aller voter. «Je ne suis pas du tout convaincu de la compétence des candidat» affirme-t-il.

La tendance lourde au sein de l’opinion rejoint les propos de Boualem, même si les jeunes sont plus incisifs dans leurs critiques. Il reste, cependant, que pour l’heure, les jeux sont encore loin d’être faits et les partisans de la participation au scrutin tentent de convaincre les réticents. Mais l’essentiel demeure la force de persuasion d’une classe politique qui a beaucoup de choses à rattraper en matière de confiance.

Les «petits» scandales qui ont éclaté ici et là par rapport aux commerces des signatures, ne sont pas pour aider les candidats, mais le temps de la campagne sera long et les candidats devront en faire bon usage pour réussir le pari de faire mieux que les dernières élections législatives en terme de participation.