<span style='text-decoration: underline;'>USMBA | Alors qu’on hésite entre Mouassa et Boughrara</span>:<br><span style='color:red;'>Les licences des 14 nouvelles recrues enfin retirées</span>

Enfin après des semaines de course contre la montre, et après avoir perdu deux matchs consécutifs, les licences des nouvelles recrues ont été retirées.

C’était tout juste la veille de la troisième rencontre de l’USMBA face au promu le NC Magra, disputée dans la nuit d’hier que le DG nommé par Hennani, Kaddour Benayad, a retiré les licences auprès de la ligue nationale. Il fallait compter donc sur les 6,5 milliards renfloués par la wilaya suite à l’intervention du wali Ahmed Sassi dès son retour. Un geste salvateur face à l’incapacité de l’actuel administration à régler cet épineux problème de dettes d’anciens joueurs et entraîneurs de l’USMBA qui s’élèvent à plus de sept milliards de centimes. Ce qui a révolté les fervents supporters d’El Khadra qui ont appelé à un sit-in à la place Carnot du centre-ville de Bel Abbés pour dénoncer le laxisme des dirigeants de la SSPA/USMBA et exiger leurs démissions dès que le problème de licences de joueurs sera réglé. L’anecdote nous fait songer que des présidents de clubs sont fiers de poser avec des titres de leurs équipes, alors que pour l’USMBA, Benayad était fier de prendre des photos avec des licences de joueurs, comme un titre gagné. C’est malheureusement la piètre image d’un aussi prestigieux et grand club de la trompe de l’USM Bel Abbés, ternie par des filets troués du stade du 24 Février de SBA lors de la rencontre perdue face au CABBA. Voici entre autre, la liste des 27 joueurs de la Mekerra qui vont défendre les couleurs Verte et Rouge pour la saison 2019-2020 y compris les 14 nouvelles recrues. Gardiens de but: Ghoul Nadjib (USMBA) – Zaârat Abdelkader (USMBA) et Morcely Abdelkader (ex-MCA). Défenseurs: Abdelli Abderrahim (latéral droit, USMBA) – Zerrouki Samir (latéral droit, USMBA) – Abbés Anes (axial, USMBA) – Saâd Anes (axial, ex-ESS) – Achour Fatah (axial droit, USMBA) – Benlebna Nasreddine (latéral gauche, USMBA) – Benmoussa Mokhtar (latéral gauche, ex-USMA) – Harchaoui Nazim (latéral droit, ex-CRB) – Barka Mohamed Amine (latéral droit, JSS) et Hamza Mohamed (axial, ESM). Milieux de terrain: Aichi Mounir (milieu offensif, ex-CSC) – Koulkheir Younes (milieu défensif, ex-MCO) – Abbaci Sidi Ahmed (USMBA) – Gharbi Sabri (milieu défensif, ex-MCO) – Koufi Yahia Miloud (U21, USMBA) – Haddad Amar (ASMO) – Belhocini Ihab Abdennour (USMBA) Bounoua Redouane (U21, USMBA) et Litt Abdelaziz (milieu offensif, ex IST). Attaquants: Bouguettaya Ameur (avant-centre, USMBA) – Soltani Kamel (ailier gauche, ex-MOB) – Metref Nabil (avant centre, USMBA) – Hamzaoui Okacha (avant centre, ex-Nacional Madère, Portugal) et Bouda Ishak (ailier droit, USMBA)-.

B.Didéne