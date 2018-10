<span style='text-decoration: underline;'>L’étude des dossiers est en cours</span>:<br><span style='color:red;'>Les listes des bénéficiaires de 2000 logements LPA affichées avant fin 2018</span>

Le wali d’Oran Mouloud Cherifi a donné une véritable dynamique au logement à Oran, en organisant plusieurs réunions et en prenant plusieurs décisions qui ont permis de trouver des solutions aux difficultés qui pénalisent l’avancement de plusieurs chantiers de logements dans la capitale de l’ouest.

Mouloud Cherifi avec rigueur, a réussi à mettre le secteur de l’habitat à Oran sur de bons rails. Il a dans ce cadre, animé une réunion sur le dossier logement au siège de la wilaya où il a exhorté les services concernés que l’affichage des listes du quota de 2000 logements promotionnels aidés (LPA) doit avoir lieu avant la fin de l’année en cours. Le wali a lancé le même ultimatum concernant les 6800 logements réservés aux demandeurs à points au niveau des daïras.

Il faut dire que ce pas sera le premier quota du genre depuis les années 70, lorsque la formule des points a été lancéee par l’Etat. Depuis rien de concret, et les dizaines de milliers de demandes sont restées sans suite. Des familles de quartiers populaires qui souffraient déjà du problème de logement, ont dû attendre des décennies sans pouvoir bénéficier d’un toit, faute de programmes de logement. Il a fallu 15 ans depuis le lancement de la dynamique de relogement pour que les responsables de la wilaya pensent enfin à ces oubliés du relogement.

En effet, le wali Chérifi a pris en considération les cris de détresse de ces Oranais, condensés dans les vieux immeubles des quartiers populaires, à l’instar du quartier des Amandiers à Gambetta en passant par Petit Lac.

Les demandeurs auront enfin une chance pour fouler le sol d’un appartement décent. Notons que les services de la wilaya ont distribué depuis le début de l’année, plus de 8.700 logements, auxquels s’ajouteront 11.500 logements sociaux d’ici la fin de l’année, pour atteindre un nombre global de plus de 20.000 logements de différents types. Parmi les opérations prévues figurent les relogements de plus de 3.000 familles du quartier des Planteurs au nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat.

Fethi Mohamed