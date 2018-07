<span style='text-decoration: underline;'>Le danger des jets ski toujours d’actualité </span>:<br><span style='color:red;'>Les lois mises en place n’arrivent toujours pas à mettre fin au phénomène</span>

Apparemment, les accidents de jets ski sont devenus synonymes de vacances en bord de mer. Chaque été, le même problème resurgit, et cela, malgré la panoplie de lois régissant l’utilisation de ces engins.

Rappelons, que le wali d’Oran, lors des préparatifs de la saison estivale, avait rappelé, l’interdiction de l’utilisation des jets ski près des zones de baignades, limitant une distance de 100 mètres, pour utiliser les jets ski. Toutefois, ces directives commencent à ne pas être respectées. En effet, ce week-end, un jeune homme de 18 ans, a été percuté par un jet ski. Il sera touché aux jambes et au thorax. Les vacanciers ayant assisté et selon les témoignages sur place, ont été bouleversés par cet accident, de même qu’a été enregistré un moment de panique, au milieu des vacanciers se trouvant sur place. La victime, après intervention de la Protection civile, a été évacuée sur le champ en urgence.

Il incombe de revenir sur ce phénomène qui entache les vacances de plusieurs familles car, rien que d’assister à pareil accident traumatise les estivants, surtout les parents, de même que les enfants. Ces derniers qui attendent avec impatience d’aller en bord de mer, prennent peur pour certains et refusent même la baignade pour d’autres.

Quant aux parents, surtout pour ceux qui ont des enfants adolescents qui ont pris l’habitude d’aller à la plage avec des amis, c’est l’angoisse à chaque fois, que leur enfant leur déclare qu’il va à la plage. Personne ne pourra oublier le drame qui s’est produit voilà quelques années, où une fillette a trouvé la mort.

A chaque été, ce drame revient en mémoire. La fillette qui était âgée de dix années, avait été mortellement heurtée par un de ces engins au niveau de la plage de Beau-Séjour. L’auteur de ces faits, un jeune homme K.B.M, a été condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal d’Oran, assortie d’une amande de 60 millions.

Mais voilà, des enfants et des adultes continuent parfois à subir la furie de ces jets ski. Bien que la loi est claire en ce sens, elle est loin d’être prise en considération et encore moins respectée. Cet exemple n’est pas unique. A Oran, un plongeur avait été également percuté mortellement, par un des ces engins, et la liste est longue. Même si à ce jour aucun drame n’est survenu, cela ne signifie pas que le danger a été écarté.