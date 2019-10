<span style='text-decoration: underline;'>CHUO d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les malades du Sida reçoivent enfin leur quota de médicamentsF.Abdelkrim</span>

Après un sit-in tenu au niveau du CHU d’Oran dénonçant la rupture d’ARV, on apprend qu’un quota pour 500 malades, a été distribué au service de l’infectieux, sachant que ce sont 300 malades qui étaient en manque de médicaments afin d’assurer la prise en charge des malades. Il importe de rappeler, que suite à l’appel de l’association «Rêve de vivre positif», qui avait dénoncé une rupture de stock de traitement.

Une semaine après cet appel c’est plus d’une vingtaine de malades porteurs du VIH qui ont manifesté à proximité de la direction du CHUO, faisant ainsi face au regard et aux préjugés des autres personnes se trouvant sur place. Les responsables avaient tenté de tranquilliser les malades leur expliquant qu’un quota de médicaments arrivera dans les prochaines 48 heures. Non seulement ils sont frappés par cette lourde pathologie, mais ils sont marginalisés par une société qui ne leur épargne rien. La présidente de l’association «Rêve de vivre positif» et qui s’occupe des personnes vivant avec le VIH, avait lancé au début de ce mois, un vrai cri de détresse, expliquant qu’une liste importante des molécules manquantes à la pharmacie du CHUO, vient d’être dressée, il s’agit d’anti rétroviraux «ARV», on notera le DUOVIR (LAMIVIR+ ZUDOVIR), le STOCRIN, l’ALUVIA, le TRIOMINE, le RALTEGRAVIR et le KIVECSA. Une situation apprendra-t-on, qui se répercute négativement sur la prise en charge des malades. Les antirétroviraux sont des médicaments indiqués pour traiter l’infection à VIH.

Les ARV réduisent la multiplication du virus dans l’organisme. De même qu’il importe de souligner, que la rupture des stocks des ARV au niveau du centre de référence d’Oran «CDR» Oran, est un problème crucial qui s’est répercuté plus d’une fois. Sachant que le CDR prend en charge tous les malades de l’ouest et de plusieurs wilayas. Selon les statistiques du CHUO, la région de l’Oranie compte plus de 4 000 séropositifs au VIH déclarés, ce que l’association «Rêve de vivre positive» conteste en avançant le chiffre de 6 000 malades. Toutefois, il importe de souligner, que cette situation de rupture de médicaments tend à devenir récurrente.