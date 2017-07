Les marchés oranais des véhicules «d’occasion»

Inexploité et abandonné, depuis la délocalisation des activités vers le marché de gros d’El Kerma, le site de l’Abattoir municipal d’El Hamri, qui faisait aussi office de marché à bestiaux, sera reconverti en marché de véhicules d’occasion. Cette décision communale, approuvée par l’APC d’Oran et par la wilaya, permettra, on l’espère, de soulager enfin, les résidents et commerçants du quartier de l’Hippodrome qui depuis des années protestent et contestent, la présence des courtiers et des désagréments, causés par le marché sauvage des voitures d’occasion, installé sur leur cadre urbain de proximité. Un marché de véhicules dits «d’occasion», mais qui est en réalité, spécialisé dans le haut de gamme, en termes de marque et d’année de mise en circulation. On se souvient, que même au temps où le grand marché de voitures d’occasion occupait à Oran le vaste terrain situé à El Hamri, juste derrière le stade Zabana, les points de vente informels de véhicules presque neufs étaient connus ici et là, notamment celui situé à l’époque, devant la porte du marché Michelet au centre-ville. «Les acheteurs potentiels d’une Mercedes d’occaz, mais récente ou de la dernière Audi 4×4, n’iront pas se mêler à la foule des citoyens en quête d’un banal véhicule à la portée des bourses moyennes…». Cette affirmation ou confession d’un ancien courtier en véhicules, bien connu dans ce milieu, pose évidemment certaines interrogations. L’APC d’Oran, qui en moins de dix ans a perdu de grandes sources de recettes, après la délocalisation du marché de gros des fruits et légumes, des abattoirs municipaux et du marché des véhicules d’El Hamri, tente légitimement de «récupérer» ce qui peut l’être, pour faire face à une situation financière désastreuse. Dans ce cadre, de courageuses initiatives sont lancées, et des dispositions sont prises par la commune, pour récupérer, élargir et exploiter rationnellement, son patrimoine communal. La création d’un marché de véhicules d’occasion sur l’assiette des ex-abattoirs et de l’ancien marché à bestiaux, semble ainsi, dans une certaine logique de reconquête des espaces perdus. Mais, en regardant de plus près, les observateurs avisés, noteront, que ce n’est là qu’une énième fuite en avant, une énième improvisation, devant combler pour un temps les défaillances cumulées et les carences héritées, tout au long de ces longues décennies d’errance et de non gestion. L’engagement et les efforts indéniables, des élus communaux aux commandes de l’APC, ne peuvent aujourd’hui suffire à résorber les déficits, à résoudre les paradoxes et à instaurer des règles et des normes de croissance urbaine, dignes d’une ville ayant l’ambition, de se hisser au rang des grandes métropoles de la Région. Au lieu de choisir les sites des vieux abattoirs, l’APC d’Oran, aurait très bien pu suggérer le vaste espace foncier très convoité, récupéré après la démolition contestée des anciennes et très belles halles centrales, abritant le marché de gros des fruits et légumes…

Par S.Benali