<span style='text-decoration: underline;'>Rugby /2ème édition du tournoi Tri nations du Maghreb - Oujda (Maroc) /Finale tri nations : Maroc 20 - Algérie 13</span>:<br><span style='color:red;'>Les marocains sur le fil</span>

Après sa belle victoire face à la Tunisie, lors de son premier match du tournoi tri nations du Maghreb 2017, le XV national de rugby a affronté samedi passé en finale, la sélection du Maroc.

Vainqueur de la précédente édition d’Oran, le Maroc, qui a remis son titre en jeu, faut-il le rappeler, fait partie des meilleurs formations africaines, et évolue en Africa Gold Cup ou la première division africaine. Et ce, contrairement au XV algérien, qui n’a accédé en seconde division africaine que dernièrement, après sa finale remportée face à la Zambie. Ce choc face au Maroc, que les verts et blanc algériens voulaient remporter, ne s’est pas déroulé comme prévu, en raison de plusieurs choses, redoutées par les responsables et staff technique nationaux. L’équipe adverse avait l’avantage du terrain, et a évolué devant son public.

Le jeu était musclé et l’arbitrage complaisant. Certains jeunes joueurs, incorporés pour la première fois en sélection, sont tombés dans le piège de la provocation, malgré les avertissements du staff technique. La partie a débuté avec une extrême prudence des deux côtés, mais ce sont les locaux, qui profitent des erreurs des algériens, pour reprendre l’avantage du score, après avoir été menés par 6 à 3. En seconde période, les marocains creusent l’écart et confortent leur avantage. Score final : 20 à 13 : en faveur du Maroc.

Au delà de ce grand match, entre marocains et algériens, c’est la fraternité sportive maghrébine, qui sort victorieuse. Il faut le souligner, la majeure partie des joueurs des deux camps se connaissent bien, et certains évoluent même ensemble dans des clubs européens. Cela est valable aussi, pour les dirigeants des deux sélections, qui tissent une amitié de longue date. L’accueil chaleureux à Oujda, dont a fait l’objet la délégation algérienne, en est la preuve. En fin de partie, les joueurs algériens ont eu droit à une stridente ovation de la part du public d’Oujda. D’aucuns estiment, qu’une victoire aurait été bien accueillie, pour le XV national, mais le plus important c’est le fairplay, et surtout que l’Algérie a gagné une équipe, qui se construit petit à petit, et commence à gagner en maturité, grâce au bon travail et à la cohésion. Cette défaite, selon les observateurs, n’est qu’une leçon à retenir, pour mieux aborder le futur, et doit être perçue d’une manière positive.

S’agissant de l’histoire du rugby au niveau maghrébin, le Maroc est le seul pays pratiquement centenaire, puisque les premiers clubs de ce pays, ont été fondés durant les années « 20 » du siècle dernier. La Fédération royale marocaine a été créée en 1956 et celle de Tunisie de 1971. Par contre, la Fédération algérienne, tout juste en 2015.

