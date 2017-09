C’ est comme l’écriture: le programme de redressement de la situation économique et financière du pays, appelle à un acte de solidarité historique. Nous abandonnons hélas ce précepte aux sociétés ayant toujours vécu avec la touche d’anxiété quotidienne, régulièrement confrontées à de nouvelles expériences, avant de se forger stabilité et bonheur. L’accueil violent généré par l’entière majorité de l’opposition, ainsi du reste que par les réseaux sociaux au plan de survie de l’Algérie dressé par l’actuel gouvernement, est symptomatique de la méconnaissance des réalités actuelles de l’Algérie et des alternatives restreintes pour éviter le pire. L’Algérie n’a jamais autant tutoyé un état de faillite. Et au lieu de la chaîne de l’entraide et de l’interaction politique, c’est l’exploitation politicienne du tableau qui nourrit le débat autour des urgences et des thérapies à enclencher. La singularité du traitement consenti aux premières actions de l’exécutif, pose un grave problème de prise de conscience. C’est comme si nous abordons une guerre conventionnelle contre un ennemi déclaré, et que les forces de l’opposition locales, se déclarent non concernées.

L’Algérie vit des moments dérangeants, irritants. Et il est malhonnête de l’ignorer en esquivant les surprenantes positions des formations politiques par rapport à leurs réactions dénuées d’idées et de propositions concrètes pour contenir l’hémorragie économique du pays. Un constat grave, lourd de sens, pollué par la dissémination d’enfoncer le clou, dont on a vu tout récemment encore un ancien ministre de la République inciter l’opinion publique à une «révolution pacifique». Comme s’il existait des révolutions pacifiques dans le contexte sensible des pays africains et des sociétés arabes touchées par les typhons du terrorisme et des printemps qui les ont soufflés.

On sait que les crises de la modernité et qu’actionner les peuples éprouvés, favorisent le démantèlement des acquis, cette raison d’être de toutes les oppositions avides de pouvoir. Mais pas au point d’attiser le feu sur un sévère passage économique pour assouvir des ambitions avouées. Point d’implication bien entendu. Que des rejets sur tout ce que les dirigeants de ce pays tentent de mettre en œuvre, pour sauver les fondamentaux de notre économie. Un aveuglement qui se lit au présent avec une chambre d’échos sur les réseaux sociaux. A écouter les experts de l’opposition, il ne faut pas se porter vers le financement conventionnel. Eviter l’endettement comme la peste. Surtout ne pas privatiser. Oublier l’augmentation des taxes et impôts. Préserver le système de la retraite en l’état. Perpétuer la gratuité des soins médicaux. Pas de majoration des prix de l’électricité, du gaz, de l’eau, du carburant. En un mot, ne rien faire et débrouillez-vous !

Entre temps, faute d’avoir jugulé l’intensité de la crise économique induite de la chute drastique des prix des matières énergétiques, et parce que les appels à l’après pétrole ont toujours sonné dans un vase creux, tous les systèmes de paiement sociaux se retrouvent compromis. Y compris les tiers payants. Et les vagues ne datent pas de l’avènement de Ouyahia, il y a un mois. Entre 2014 et 2017 et sur décision du président de la République, 900 milliards de dinars assurés par la CNAS, ont renfloué la trésorerie de la Caisse Nationale de Retraite pour honorer les pensions des retraités. Dans la foulée, le chef de l’Etat a encore instruit les organismes de la sécurité sociale pour l’affectation à la CNR d’une seconde enveloppe de 500 milliards de dinars, afin de garantir ses capacités financières destinées aux retraites. Et comme l’Algérie, pour des questions de compétitivité, de qualité et de stratégie de promotion, n’exporte rien d’autre que le pétrole qui nous a englués dans la facilité et le confort du moindre effort, les réserves de change viennent subitement de fondre un peu plus. C’est le ministre des Finances qui le déclarait ce mardi 26 septembre: les réserves de change ne sont plus estimées qu’à 97 milliards de dollars, contre 105 milliards en juillet 2017. Un vrai hara kiri qui se lit au présent.

Pourtant, dès le mois d’avril 2016, le FMI anticipait sur la situation actuelle de notre économie. Dans un rapport officiel adressé aux autorités compétentes, l’institution précisait déjà une transition inquiétante entre 2016 et 2018, année au cours de laquelle les matières premières industrielles entameront une hausse consistante des prix. «Ces seuils bondiront de 26% fin 2017 et de 8% supplémentaires en 2018» ajoutait pour sa part la Banque Mondiale. Ces projections se confirment et le prix du Brent se dirige doucement vers les 60 dollars en cette fin de semaine. L’impact de ces embellies sur les trésoreries de l’Etat, n’aboutiront que courant 2018, vu les tensions cumulées sur les finances publiques. Pour l’heure, l’Algérie continue de travailler comme si tout ce qui menace nos lendemains est la perspective la plus naturelle du monde. Contre les sphères politiques, qui, par les raccourcis du statut de l’opposition, se croient obligés, pour survivre, à se trahir eux-mêmes en plongeant dans les aberrations et les vulgarités.

Et si, comme le prévoient les analystes de l’Agence Internationale de l’Energie ainsi que la Banque Mondiale, le pétrole culminera autour des 80-100 dollars le baril, les mauvais amis de l’Algérie nous tomberont du cœur. Comme les pellicules des cheveux. D’eux-mêmes.

Par Fayçal Haffaf