Depuis la mise en place d’un plan d’action visant à récupérer ses créances cumulées auprès des mauvais payeurs à travers le territoire de la wilaya d’Oran.

L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), a lancé dernièrement une nouvelle campagne de recouvrement des loyers impayés. Il est à signaler que les créances impayées de l’OPGI d’Oran, sont estimées à plus de 69 milliards de centimes.

Des centaines de locataires et d’occupants de biens immobiliers appartenant à cette institution (OPGI), ne payent pas régulièrement le loyer. Ce qui a causé d’énormes préjudices financiers à cette administration. Selon un responsable au niveau de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Oran, «que même qu’ils peinent à recouvrir les créances des loyers au niveau de la population, ils préfèrent régler, à l’amiable, les arriérés de loyers des locataires, en établissant un calendrier (paiement par tranches), tout en sensibilisant les mauvais payeurs «nous procéderons à l’annulation des contrats de location et l’expulsion sera l’ultime recours, quand les locataires ne s’acquittent pas de leurs dettes, en respectant le calendrier établi entre eux».

Il est à rappeler que depuis 2014, l’OPGI a pu récupérer seulement 5 milliards de centimes sur les 75 milliards de dettes. Une moyenne de 4.000 locataires qui avaient bénéficié de logements sociaux de 1997 à 2004, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, qui refusent toujours de s’acquitter de leurs loyers. Il est à signaler que l’OPGI d’Oran gère un parc de plus de 35.000 logements et près de 1.800 locaux commerciaux à travers ses 12 unités sises au niveau d’Oran (5), Bir El Djir (2), Es-Sénia (1), Aïn El-Turck (1), Gdyel (1), Arzew (1) et Béthioua (1).

Une même opération a été lancée, il y a quelques années, où pas moins de 1.400 locataires avaient fait l’objet de mises en demeure et 777 locataires ont fait l’objet de poursuites judiciaires.