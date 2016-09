<span style='text-decoration: underline;'>ANSEJ ORAN</span> :<br><span style='color:red;'>Les mauvais payeurs devant la justice</span>

Lors de la dernière rencontre avec les responsables de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes, (Ansej) d’Oran, et les journalistes à l’hôtel El Houna, il a été révélé «que durant le premier semestre de cette année 2016, près de 1 020 postes d’emplois ont été créés, suite à la subvention de l’Ansej d’Oran, amenant le total des postes d’emplois engendrés, depuis la création de ce dispositif, à 41 130 par 15 693 projets. Concernant les dettes, il nous été indiqué, «que 54% des créances ont été recouvertes cette année, alors que d’autres porteurs de projets ont été traduits en justice, pour nonrespect des engagements». Par ailleurs, les responsables de l’Ansej essaient d’attirer encore plus d’étudiants, à bénéficier de l’aide de ce dispositif, après la convention paraphée et la campagne de sensibilisation, lancée durant la dernière année universitaire. Il y a lieu de rappeler également, que la moitié des quelque 363 000 projets financés de création de micro entreprises, dans le cadre de l’Ansej, sont portés par des diplômés.

A.Yasmine