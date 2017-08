<span style='text-decoration: underline;'>L’Opgi veut s’éviter la faillite</span>:<br><span style='color:red;'>Les mauvais payeurs seront expulsés</span>

L’Office de gestion et de promotion immobilière (OPGI), a décidé de régler la situation de locataires non payeurs et sauver ainsi l’Office de la faillite.

«I l est utile de cibler dès à présent, des cas récalcitrants en nombre réduit pour sévir à travers éventuellement une expulsion pour montrer un exemple de fermeté», c’est ainsi qu’à indiqué le directeur général du logement au ministère de l’Habitat dans une note datée du 2 août aux directeurs généraux des OPGI. Selon lui, une telle opération ne doit être engagée qu’après concertation de l’autorité locale. «En tout état de cause, elle ne peut être engagée qu’après la rentrée sociale de l’année en cours» conclut-on.

Par ailleurs, le même responsable a fait un constat sur le montant national recouvré pour le premier semestre 2017, qui selon lui, représente seulement 24,05% du montant total à recouvrer en dépit des mécanismes d’amélioration du taux de recouvrement des loyers mis en place.

Ainsi, l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), n’arrive pas à recouvrer ses créances auprès des locataires. «Il m’a été donné de constater les faibles performances des OPGI en matière de recouvrement des loyers et ce, à travers des résultats obtenus qui sont au deçà du ratio admis», précise le Directeur général du logement. Il a demandé ainsi, de prendre des mesures urgentes et d’engager des actions rapidement pour «une meilleure récupération des loyers à l’effet d’améliorer la trésorerie des offices» leur permettant dans un court terme, «de faire face aux charges d’exploitation» (masse salariale, entretien courant du parc immobilier, grosses réparations, autres dépenses de fonction).

A cet égard, ajoute le directeur général du logement «je vous demande désormais, de confier la tâche de suivi rigoureux des recouvrements des loyers au directeur général adjoint ou le chef du département gestion et maintenance du patrimoine pour les offices qui n’en disposent pas». «Il demeure entendu, que l’évaluation des cadres concernés et la composante variable brute relative à ce critère sera prise en considération à hauteur des résultats obtenus» précise le même responsable.

Alger: Wahida Oumessaoud