<span style='text-decoration: underline;'>Rassemblement citoyen à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Les mauvaises mœurs et les établissements de loisirs, cible des contestataires</span>

Un rassemblement citoyen s’est tenu, avant-hier, à la place du 20 Août d’Aïn El Türck, réunissant des dizaines de citoyens et de représentants de comités de quartiers ainsi que ceux de la société civile en guise de contestation contre la dégradation du cadre de vie de manière générale et principalement la prolifération des filles de mauvaises mœurs qui arpentent les artères de la ville.

Brandissant des banderoles et des pancartes, les protestataires ont également pointé du doigt les débits de boissons et les hôteliers de la corniche oranaise qui ne respectent pas la réglementation en vigueur en plus de favoriser et encourager les activités des filles de mauvaises mœurs, rétorqueront certains d’entre eux. Il y a lieu de rappeler qu’un fort cordon de police encadrait le rassemblement qui s’est déroulé dans le calme absolu.

Ceci dit, il y a lieu de signaler que la guerre en sourdine entre le mouvement citoyen à Aïn El Türck et les tenanciers d’établissements publics de boissons alcoolisées et autres hôteliers, s’est révélée au grand jour ces dernières semaines pour devenir publique. Les premiers utilisant la rue comme moyen d’expression et de dénonciation, les seconds, le support médiatique. Pour les premiers cités, « la présence des établissements de loisirs et de boissons alcoolisées en milieu urbain, est une atteinte à la dignité des familles d’Aïn El Türck, lesquelles en plus de subir les désagréments qu’ils causent, doivent maintenant tolérer les mauvaises mœurs qui se pratiquent au vu et au su de tout le monde, et sans que cela n’offusque personne ».

Pour la majorité des citoyens ayant participé au rassemblement d’avant hier, « il n’est plus possible d’accepter un tel spectacle dans les rues d’Aïn El Türck qui a terni l’image de la ville et de ses habitants ; ni de celui des établissements de boissons alcoolisées implantés dans les quartiers résidentiels diffusant la musique à longueur de nuit, sans parler des bagarres et des grossièretés débitées ».

Du côté des gérants de quelques établissements et de débits de boissons, la riposte ne s’est pas faite attendre, en dénonçant « les agissements d’un groupe de racketteurs qui s’adonnent à des rackets en règle qui ciblent les gérants de débits de boissons alcoolisées, notamment les hôtels et restaurants bars classés et les complexes touristiques pour leur soustraire de l’argent ». Selon ces gérants, « des campagnes hostiles sont lancées à leurs encontre sur les réseaux sociaux pour continuer dans la rue, à l’exemple de celle d’avant hier, samedi, appelant à la fermeture de nos établissements considérés comme étant une atteinte à la morale et pourvoyeurs de mauvaises mœurs».

L’on croit savoir qu’une plainte a été déposée par un collectif de gérants d’hôtels et de débits de boissons contre les personnes derrière ces campagnes hostiles.

Karim Bennacef