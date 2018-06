<span style='text-decoration: underline;'>Santé</span>:<br><span style='color:red;'>Les médecins résidents gèlent leur mouvement de grève</span>

Le bras de fer entre les médecins résidents et le ministère de la Santé est en voie de connaître un dénouement.

Après près de 8 mois de débrayage, ce qu’a engendré la paralysie au niveau des CHU et autres établissements hospitaliers, le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), a annoncé vendredi soir, le gel de la grève. Le collectif affirme que la reprise du travail aura lieu à compter d’aujourd’hui 24 juin.

C’est au cours d’une assemblée générale tenue tout au long de la journée de vendredi, que la décision du gel de la grève a été prise. À cette AG, il y a la présence des délégués nationaux des médecins résidents représentant plusieurs wilayas du pays. Toutefois, cette décision a suscité quelques oppositions de résidents qui étaient contre le gel de la grève. C’est ce qu’a affirmé le délégué du CAMRA pour la wilaya de Sétif, Nazim Soualili à l’APS. «Sur les 13 facultés de médecines, 10 ont voté pour la reprise du travail et le gel de la grève» a-t-il détaillé, faisant savoir que les délégués des facultés de Tizi-Ouzou, Blida et Batna, se sont opposés à cette décision. «Cela étant, les médecins relevant de ces facultés, seront amenés à suivre la décision de la majorité» a-t-il commenté, avant d’insister qu’il s’agit d’un «gel» et non d’un «arrêt définitif» de la grève.

«Conscients de notre responsabilité à nous montrer proactifs dans le règlement satisfaisant de cette situation qui voit l’avenir de milliers de résidents engagé et afin de permettre le rétablissement du dialogue avec nos deux ministères de tutelle, après concertation et vote majoritaire, nous venons une fois de plus témoigner de notre bonne foi en appelant l’ensemble des médecins résidents au gel de la grève à partir du dimanche 24 juin» a affirmé la CAMRA dans son communiqué.

Il convient de signaler, que le bras de fer entre les médecins résidents et le ministère de la Santé a connu plusieurs rounds de négociations. Les médecins résidents s’entêtent dans leur revendication à demander la suppression du service civil, ce qui risque d’engendrer une désertification médicale. Le ministère de la Santé a proposé de réduire sa durée avec d’autres avantages.

Il est à rappeler, que les médecins résidents réclament notamment l’abrogation du caractère obligatoire du service civil et son remplacement par un autre système de couverture sanitaire pour l’intérêt du patient et l’épanouissement socioprofessionnel du médecin spécialiste, le droit à la dispense du service militaire, le droit à une formation de qualité pour le médecin résident, la révision du statut général du résident, le droit aux œuvres sociales, ainsi que le droit à l’agrément d’installation à titre privée de spécialistes en biologie clinique.

Le 1er avril dernier, une série de décisions, dont celle relative à la durée du service civil, a été prise en faveur des médecins résidents à l’issue de la réunion ayant regroupé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui et le CAMRA.

Selon un compte rendu de la réunion, rendu public par le CAMRA, concernant le service civil, il a été arrêté «le principe de fixer la durée de 3 à 4 ans pour les villes universitaires du Nord du pays et de 1 à 2 ans pour les autres villes, y compris les villes universitaires du Sud», précisant qu’une décision a été, également, prise pour le logement.

Il a été retenu le principe de la disponibilité d’un logement individuel, équipé, adapté et décent comme préalable à toute affectation dans le cadre du service civil pour les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux et les villes situées dans un rayon de 100 km au plus du domicile du médecin concerné», a indiqué le CAMRA, faisant remarquer qu’»en cas d’indisponibilité du logement, le chef d’établissement est dans l’obligation de recourir à une location».

Alger: Samir Hamiche