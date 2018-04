<span style='text-decoration: underline;'>Santé </span>:<br><span style='color:red;'>Les médecins résidents reviennent à la charge</span>

Les médecins résidents reviennent une nouvelle fois à la charge en tentant d’organiser hier, un rassemblement à Alger sans toutefois y parvenir.

Ce dossier qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, est loin de connaître son épilogue. En effet, des résidents en sciences médicales qui tentaient de marcher au niveau de la capitale, ont été dispersés par les services de sécurité au milieu de la journée.

Les médecins résidents qui avaient tenté de se rassembler au niveau de la place de l’Émir Abdelkader à Alger-centre, ont été sommés de quitter les lieux. Malgré les nouvelles propositions du ministère de la Santé, concernant notamment la réduction de la durée du service civil, les médecins résidents refusent d’abandonner leur mouvement de grève.

Il est à préciser dans ce sillage, que le ministre de la Santé Mokhtar Hasbellaoui, a réitéré à plusieurs reprises le maintien du service civil pour éviter le phénomène de la désertification médicale en Algérie. Il a notamment proposé la réduction de sa durée à deux années de service, toutefois, les médecins résidents réclament carrément son abrogation. Dans ce cadre, le ministre a insisté sur le principe de la gratuité des soins pour l’ensemble des citoyens. Il a indiqué que dimanche dernier, que le nouveau projet de loi sur la santé consacrait «clairement» la gratuité des soins, ajoutant que cette gratuité constituait un «acquis à préserver, en application des orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika».

Présentant ce projet de loi devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a indiqué que les réformes du système national de santé, consacrées par le nouveau texte, portaient sur nombre de principes essentiels dont la gratuité des soins qui constitue «un acquis important pour le citoyen, consacrée clairement dans deux articles, au minimum, soutenant qu’il s’agit d’un acquis à préserver, en application des orientations du président de la République».

Outre la consécration du principe de complémentarité «effective» entre les deux secteurs, privé et public, dans le cadre d’un «système sanitaire global», ces réformes garantissent aussi, les droits du patient, sur tous les plans, tout en réduisant le fossé entre les régions en matière d’accès aux soins, à travers «une répartition équitable» des ressources humaines et financières, en fonction des besoins sanitaires réels du citoyen.

Par ailleurs, M. Hasbellaoui a mis en avant, par ailleurs, la consécration des droits du patient à l’information sur son état de santé, à son consentement éclairé et au recours auprès du comité de conciliation et de médiation, outre le droit du malade à avoir un médecin référent relevant des secteurs privé ou public, le plus proche de son domicile, ainsi que l’impératif de la constitution d’un dossier médical, unique et unifié, informatisé dans le système national, en assurant le secret médical.