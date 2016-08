<span style='text-decoration: underline;'>Kidnappings d’enfants</span> :<br><span style='color:red;'>Les médias appelés à se fier au procureur de la République</span>

Avant la diffusion d’informations traitant les kidnappings d’enfants, en Algérie, les chaînes de télévision doivent se référer exclusivement aux communiqués émanant du procureur de la République.

Cette mise au point, rendue publique hier par l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), rappelle les chaînes au strict respect de la loi et des règles élémentaires de la profession d’information et de communication.

Alors que le non-respect de l’éthique et de la déontologie professionnelle est monnaie courante chez quelques chaînes privées notamment. L’ARAV veut prendre le taureau par les cornes pour mettre de l’ordre dans un paysage audiovisuel algérien, gangrené par l’anarchie et les dépassements de tous bords.

Depuis la multiplication de chaînes de télévision, plusieurs dépassements ont été enregistrés.

Conscient de ces dépassements, le ministère de la Communication, à travers l’ARAV, veut actionner la loi pour instaurer le respect de la profession.

Le traitement de l’affaire de l’enlèvement puis l’assassinant de la petite fille Nihal, par quelques chaînes privées, a poussé l’Arav à réagir pour mettre en garde les chaînes privées, dont nombre de ces médias avaient déjà diffusé de fausses informations sur cette affaire.

Le communiqué de l’Arav, rendu public hier, a indiqué que «l’Autorité appelle à une observance des valeurs et des règles professionnelles en plaçant les événements dans leur juste contexte et en se fiant exclusivement, comme l’exige la loi, au communiqué du procureur de la République compétent, qui lui-même travaille en coordination avec les services de sécurité, avant toute diffusion d’image ou d’information de façon à éviter tout ce qui est de nature à perturber le cours de l’enquête et de la recherche».

Cette démarche, indique l’Arav «vise à permettre aux professionnels de l’information de traiter ce genre d’événements avec le sens de la raison et de la responsabilité».

Indiquant qu’elle est interpellée par les actes «ignobles» et «inadmissibles», dont sont victimes des enfants, l’ARAV en appelle à toutes les parties impliquées dans la diffusion d’informations, à observer «une rigueur toujours plus grande dans le traitement de ces informations de très hautes sensibilités humaines». L’autorité, présidée par Zouaoui Benhamadi, indique qu’elle valorise à son juste titre le plan national «Alerte rapt/disparition d’enfants», pour mieux veiller au respect des lois de la République en vigueur, notamment la loi 14-04 relative à l’activité audiovisuelle qui reprend dans son article 48 les dispositions se rapportant à l’objectivité et à la transparence dans le traitement de l’information et la couverture d’événements ainsi que les dispositions, de la loi organique, relatives à l’information et celle 15-12 relative à la protection de l’enfant ainsi que les conventions et traités internationaux. Tout en relevant le caractère « spécifique » de la couverture médiatique de ce genre d’événements, l’Autorité invite tous les professionnels à éviter le style sensationnel, les interviews et autres entretiens incitateurs pouvant porter atteinte aux libertés individuelles. L’ARAV dénonce et condamne «fermement» ces actes «inqualifiables» qui vont à «l’encontre des valeurs humaines et civilisationnelles de notre société » et invite tous les professionnels du secteur à donner «tout son sens» et sa «vigueur» à l’instruction du Premier ministre relative au plan d’«Alerte rapt/disparition d’enfants » de façon à « mieux » contribuer à sauver la vie de l’enfant en danger.

Rappelons enfin que la famille de la petite Nihal a affiché sa colère quant à la manière par laquelle cette affaire a été traitée par quelques chaînes privées, qui ont diffusé des informations sans attendre la fin des recherches et les résultats de l’enquête.

Samir Hamiche