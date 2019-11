<span style='text-decoration: underline;'>Hassan Rabehi à propos des élections</span>:<br><span style='color:red;'>Les médias nationaux mobilisés pour réussir l’événement</span>

Les médias nationaux sont mobilisés pour la réussite de la Présidentielle du 12 décembre prochain. C’est ce qu’a déclaré jeudi à Tindouf, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, qui a qualifié cet évènement de rendez-vous important qui «ouvrira la voie à une nouvelle ère en Algérie pour amorcer un départ prometteur dans le processus d’édification et de développement durable».

Dans son allocution, le ministre a déclaré que «la corporation médiatique n’a jamais manqué d’accompagner les choix de l’Algérie et de soutenir les ambitions du peuple qui s’apprête à une élection décisive, le 12 décembre prochain, ajoutant que les médias nationaux, y compris télévisuels, «sont mobilisés pour la réussite de cet important rendez-vous, qui ouvrira la voie à une nouvelle ère pour amorcer un départ prometteur dans le processus d’édification et de développement durable».

A l’occasion de l’inauguration du centre de la télévision algérienne, M. Rabehi a précisé que cette réalisation «s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement visant à élargir et diversifier l’espace médiatique en consécration du droit du citoyen à l’information, mettant l’accent sur l’importance de l’acquisition des moyens de communication numériques et de la maitrise de leur gestion par les enfants de la région en premier lieu, outre le renforcement du réseau des stations et chaînes d’information de proximité qui couvrent désormais toutes les wilayas du pays.

Le poste frontalier, Mustapha-Benboulaid inauguré

En s’acquittant de cette mission nationale et humaine, les médias «façonnent une culture sociétale positive à travers la conscientisation des destinataires, notamment les jeunes dans la formation desquels l’Etat investit», a ajouté M. Rabehi, affirmant que «ce rôle majeur que les médias nationaux appréhendent comme un devoir professionnel sacré et une responsabilité morale à l’égard des générations, prend de l’ampleur à chaque étape cruciale que l’Algérie traverse sereinement grâce à Dieu et aux sacrifices de ses enfants, notamment dans l’institution de l’Armée nationale populaire (ANP), toujours prête pour la préservation de la souveraineté nationale et de l’unité territoriale, et qui soutient sans hésitation ni surenchère les choix du peuple».

Par ailleurs, M. Rabehi a relevé l’heureuse coïncidence entre l’inauguration de la station de télévision de Tindouf et un événement économique régionale d’envergure, qui se tient actuellement dans la wilaya, à savoir la manifestation économico-commerciale régionale «Mouggar», estimant que cette précieuse opportunité offre à l’Algérie et à ses voisins du Sud-ouest l’opportunité d’examiner les moyens de diversifier et de relancer la coopération commerciale dans la région via cette wilaya, qui a toujours été un carrefour interculturel et lieu de passage des caravanes commerciales. «Tindouf retrouve, avec l’ouverture du poste frontalier, Mustapha-Benboulaid, sa place centrale de porte ouverte sur les pays voisins et de plate forme pour l’enrichissement des relations entre les populations de la région et la promotion des échanges commerciaux».

A cet égard, le porte-parole du Gouvernement a mis en exergue «l’engagement de l’Algérie à hisser cette coopération au niveau des liens de solidarité et de complémentarité entre nos pays, et qui sont à même d’accroître notre immunité et de conforter notre présence dans un monde de plus en plus compétitif, fondé sur l’appropriation des savoirs et la maîtrise des technologies de l’information et de la communication».

Noreddine Oumessaoud