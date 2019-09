<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Communication en visite de travail à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«Les médias ont un rôle central dans l’accompagnement du prochain scrutin présidentiel»</span>

Le rendez-vous électoral du 12 décembre prochain, est très important pour l’avenir de l’Algérie, après la crise politique qui a frappé le pays de plein fouet ces derniers mois. Les autorités sont conscientes de l’importance de ces élections et vont œuvrer pour mettre tous les préparatifs nécessaires pour faire réussir cette échéance, notamment dans le domaine médiatique grâce surtout à l’apport des médias publics et privés.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a mis en exergue, lors de sa visite à Oran, l’importance du rôle des médias publics et privés dans la couverture des prochaines élections présidentielles qui se dérouleront le 12 décembre prochain notamment dans l’explication des différents textes liés aux élections, les programmes des candidats ainsi que les différents avis des citoyens lors de ce rendez-vous électoral. “Les moyens de communications dont dispose le public et le privé, sont entièrement mobilisés dans l’accompagnement et le suivi de l’opération de préparation de ces élections jusqu’à l’annonce des résultats“ a précisé le ministre.

M.Rabehi a ajouté à ce propos, que ces échéances électorales seront «largement suivies par les citoyens compte tenu de l’importance qu’elles revêtent pour l’avenir de la Nation. Un avenir que nous souhaitons très positif et s’accorde avec nos aspirations de paix, de sécurité et de prospérité», a-t-il ajouté. Le ministre a estimé que «le peuple algérien est convaincu que ce rendez-vous électoral est le meilleur moyen de sortir de la situation actuelle».

Mettant en avant le rôle important des médias dans tous les domaines de la vie du pays, le ministre a aussi estimé que «Les médias ont également un rôle important à jouer dans l’éducation et l’orientation de la société…Ils sont des outils efficaces pour faire connaître les atouts et richesses des régions du pays et des moyens permettant aux citoyens d’exprimer leurs préoccupations de manière à permettre à l’Etat d’en trouver les réponses et des solutions adéquates». Revenant sur l’important rendez-vous politique qu’attend l’Algérie ce 12 décembre, le ministre Rabehi a déclaré que «le peuple algérien est convaincu que ce rendez-vous électoral est le meilleur moyen de sortir de la situation actuelle», avant d’ajouter, «Nous serons à la hauteur de tous les challenges et défis auxquels le pays est confronté». Ceci nous permettra de conjuguer nos forces et de nous engager dans tout ce qui apportera paix, sécurité et stabilité à notre pays».

Le porte parole du gouvernement est revenu également, sur la préparation d’un certain nombre de textes qui auront à régir et à encadrer le monde de la communication en Algérie. Les textes en cours d’élaboration, sont ouverts selon le ministre à la participation des différents acteurs de la communication. Il a lancé un appel aux acteurs du secteur de la communication notamment les journalistes pour la mise en place d’un conseil d’éthique et de déontologie. “La famille de la presse gagnerait à apporter sa contribution à l”effort en cours du ministère pour la mise en place de ce conseil, lequel conseil sera la grande maison des acteurs de la presse qui leur permettra de communiquer entre eux, de définir leurs objectifs, d’aider à la formulation des textes et de la réglementation susceptible d’assurer leurs droits et leurs devoirs“ dira le ministre en marge de sa visite hier à Oran. Il a expliqué également, que ce Conseil sera un moyen pour assainir le secteur et il pourra avoir la mission future de l’établissement de la carte du journaliste professionnel.

