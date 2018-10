<span style='text-decoration: underline;'>Loi sur les hydrocarbures, les plateformes off-shore, le schiste, l’énergie solaire… </span>:<br><span style='color:red;'>Les méga-ambitions énergétiques de l’Algérie</span>

Le Premier ministre a plaidé pour une volonté gouvernementale qui consiste à «relever plusieurs défis énergétiques avec le concours de ses partenaires extérieurs». Le titre générique peut relever de la phrase bateau. Mais M.Ouyahia ne s’en contente pas et évoque une stratégie «articulée autour de quatre axes».

La loi sur les hydrocarbures ne verra pas le jour à la fin de l’année en cours, comme l’avait affirmé il y a quelques mois, le ministre l’Energie, mais dans le courant de l’année prochaine. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, a confirmé le report de la promulgation de la loi hier, lors de son allocution d’ouverture des travaux du Sommet «Algeria Future Energy». «Le gouvernement travaille à une mise à jour de la loi sur les hydrocarbures qui aboutira dans quelques mois, avec comme objectif l’amélioration de l’attractivité, de l’exploration et de l’exploitation du domaine minier». Par cette déclaration, le Premier ministre éloigne dans le temps, un débat qui promet d’être chaud. Il reste, selon M. Ouyahia, que l’objectif du gouvernement verse prioritairement dans l’intérêt du secteur des hydrocarbures et du pays. «Bien entendu, l’amélioration de l’environnement global des affaires en Algérie, fait l’objet d’un programme de travail auquel le gouvernement s’est attelé dans plusieurs directions» a-t-il affirmé, comme pour rappeler que la loi sur les hydrocarbures est un axe parmi d’autres qu’explore le gouvernement dans le cadre de la relance de l’économie nationale.

Dans cette relance justement, l’Etat mise beaucoup sur son potentiel énergétique. A ce propos, le Premier ministre a plaidé pour une volonté gouvernementale qui consiste à «relever plusieurs défis énergétiques avec le concours de ses partenaires extérieurs». Le titre générique peut relever de la phrase bateau. Mais M. Ouyahia ne s’en contente pas et évoque une stratégie «articulée autour de quatre axes».

De fait, annonce le Premier ministre, le gouvernement est engagé dans un processus de renouvellement et diversification des ressources énergétiques nationales. Il entend également développer «de nouveaux débouchés pour la production d’énergie, de développer l’industrie pétrochimique en aval de la production d’hydrocarbures et d’améliorer l’efficacité et la productivité de l’outil national dans le domaine des industries des hydrocarbures» a précisé le Premier ministre dans son allocution.

Pour Ahmed Ouyahia, l’Algérie dispose du potentiel nécessaire, à réaliser tout son programme. Il citera pour ce faire, «les réserves prouvées d’hydrocarbures conventionnelles de 4.000 milliards de tonnes, équivalent pétrole, (Tep) dont 2/3 de gaz, d’un domaine minier de 1,5 million de kilomètres carrés, dont près des 2/3 ne sont pas encore explorés, de grandes réserves de ressources énergétiques non conventionnelles pour lesquelles les agences spécialisées classent l’Algérie au 3ème rang mondial, ainsi que d’un gigantesque potentiel d’énergies renouvelables, notamment solaire». Autant d’atouts ne peuvent passer inaperçus, surtout lorsqu’ils sont adossés à une réelle volonté politique de donner du sens à l’action gouvernementale en matière de développement du mix énergétique exploitable.

Cette vision généreuse et non moins réaliste, du déploiement des compétences nationales dans le domaine de l’énergie, autorise le Premier ministre à afficher une grande ambition. «L’Algérie entend développer ses capacités de production énergétique pour satisfaire les besoins de son développement national, mais aussi pour contribuer davantage à l’approvisionnement du marché mondial» a-t-il indiqué, arguant que le pays entend exporter les hydrocarbures, leurs dérivés et l’énergie solaire dont ils disposent potentiellement, parmi les meilleurs indices d’ensoleillement de la planète.

Réaliste, M. Ouyahia insiste prioritairement, sur la satisfaction de la demande locale. «Il s’agira d’abord d’augmenter nos capacités de production d’énergie conventionnelle, grâce à une plus large prospection du domaine minier qui s’étendra au nord du pays, y compris à notre espace maritime» a-t-il plaidé.

Cela passe par la mise en valeur des ressources énergétiques non conventionnelles nationales, autrement dit le gaz de schiste, mais également par le recours aux plateformes gazières en off-shore.

Alger: Smaïl Daoudi