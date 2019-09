<span style='text-decoration: underline;'>A l’occasion du coup d’envoi de l’année scolaire 2019-2020</span>:<br><span style='color:red;'>Les membres du gouvernement en force sur le terrain</span>

À l’occasion de la rentrée scolaire et sociale, plusieurs ministères ont réinvesti le terrain à travers des visites et des sorties ayant eu lieu hier dans plusieurs wilayas du pays. L’occasion pour les membres du gouvernement de donner le coup d’envoi de l’année scolaire 2019-2020 dans plusieurs wilayas du pays.

Après une saison estivale plutôt calme, une période synonyme de grandes vacances pour le gouvernement et les différents ministères, la reprise a été entamée par un déploiement plus ou moins dense pour la quasi-totalité des ministères.

Ainsi, à l’approche des rentrées sociale et scolaire, un réinvestissement du terrain a été opéré, hier, par les différents ministères, même les moins visibles, ces derniers mois, comme fut le cas pour Mme Houda-Imane Faraoun, première responsable du secteur de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication.

Hier, la ministre a donné le coup d’envoi de l’année scolaire 2019-2020 à travers les wilayas de Bouira, Boumerdes et Alger (est). Elle s’est rendue au nouveau Lycée de Lakhdaria (Bouira), au primaire Ali-Hamdan dans la wilaya de Boumerdes et au CEM Ahmed-Hamani dans la commune de Reghaïa (Alger-est) pour s’enquérir du déroulement de la rentrée scolaire, rapporte l’agence APS.

À cette occasion, Mme Feraoun a assisté au cours inaugural consacré cette année à l’amour de la patrie, à l’attachement à l’unité nationale et au bannissement de la fitna sous toutes ses formes. La ministre a ensuite écouté un exposé du directeur de l’Education d’Alger-est qui a précisé que sa direction comptait plus de 320.000 élèves, dont 167.000 élèves dans le cycle primaire, 14.993 dans le cycle moyen et plus de 41.000 dans le secondaire. Concernant les structures éducatives, le même responsable a fait état du passage de la Direction de l’Education d’Alger-Est de 155 primaires à 43 groupes scolaires, dont 20 groupes réceptionnés à travers les différentes communes. Pour ce qui est de la cité «El Kerrouche» (objet de la visite de la ministre), il a été procédé à la réception de 3 groupes scolaires, deux CEM et un (01) lycée, en attendant la réception d’autres nouveaux projets. Situé à la nouvelle cité 5000 logements, le CEM Ahmed Hammani compte 422 élèves répartis en 9 groupes.

D’autres projets sont attendus à la circonscription Est, ajoute le directeur de l’Education qui précise qu’il s’agit de 27 CEM, plus de 18 lycées et 84 groupes scolaires, qualifiant d’ «exceptionnelle» cette année scolaire en termes de projets réceptionnés. Evoquant l’encadrement administratif, le même responsable a assuré qu’il n’existe pas de poste vacant d’enseignants ou de personnel administratif dans les trois cycles (primaire, moyen et secondaire), «hormis quelques rares cas» dans le cycle primaire, où les directeurs adjoints ont été chargés de la gestion des administrations.

Boukadoum plaide à garantir de bonnes conditions pour la rentrée scolaire

Plus de 9.000.000 élèves, dont 155.000 nouveaux, tous paliers confondus, ont rejoint les bancs de l’école ce mercredi au titre de la rentrée scolaire 2019-2020.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, hier à partir de Tipasa, l’impératif d’accorder présentement l’intérêt nécessaire aux générations futures en vue d’assurer un meilleur avenir pour l’Algérie. «Il est impératif d’assurer de bonnes conditions pour la rentrée scolaire en perspective d’un meilleur avenir pour les générations futures et pour l’Algérie, avant que celles-ci (générations), n’intègrent d’autres étapes de leurs vies», a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie du coup d’envoi de la rentrée scolaire 2019/2020 à Tipasa qu’il a présidée en compagnie du wali Mohamed Bouchema au CEM «Chahid Djelloul Kerkoub». M. Boukadoum a particulièrement insisté sur la nécessité de «garantir sérénité et tranquillité» pour la rentrée scolaire car, a-t-il dit, il s’agit «d’une étape d’importance dans la vie des citoyens, notamment les parents, et de celle des générations». «L’école est le reflet de la société», a-t-il ajouté, tout en mettant l’accent sur l’«impératif de lui conférer l’intérêt nécessaire pour la sauvegarde de l’avenir des enfants appelés, à l’avenir, à construire le pays et à le préserver avec la contribution des efforts de toutes les bonnes volontés, conjuguées aux staffs pédagogique, administratif et autres corps sécuritaires», a-t-il souligné. Interrogé sur la rentrée scolaire de la communauté nationale à l’étranger, le ministre des Affaires étrangères a assuré, dans une déclaration à l’APS, que «toutes les conditions nécessitées pour les élèves de l’unique établissement éducatif national se trouvant à l’étranger, soit le lycée algérien de Paris (France), ont été réunies». «Nous avons constaté un intérêt considérable de la part des résidents algériens, voire même des Français d’origine algérienne, pour ce lycée algérien de Paris», a- t-il ajouté, soulignant les efforts consentis par ses services, de concert avec ceux du ministère de l’Education nationale pour «lui conférer davantage d’importance», a-t-il dit. M. Boukadoum a toutefois exprimé ses regrets à l’égard de la disponibilité d’un seul établissement scolaire algérien hors territoire national. Plus de 173.000 élèves, tous cycles confondus, ont rejoint les bancs de l’école à Tipasa.

Plusieurs ministres en visite à l’Est du pays

Par ailleurs, plusieurs ministres, ayant présidé hier l’ouverture de la nouvelle rentrée scolaire 2019/2020 dans des wilayas de l’Est du pays, ont mis l’accent sur l’importance du savoir et de l’éducation pour renforcer les valeurs nationales et permettre de surmonter les difficultés et bâtir un Etat puissant, prospère et stable.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a souligné, à l’école «Zouar Salah’’ au centre urbain Kalitoussa dans la commune de Berrahal (Annaba), la responsabilité du secteur de l’Education dans «la préparation des générations futures sur les plans du savoir et de la morale pour leur inculquer les valeurs patriotiques qui préservent la patrie et son devenir’’. A M’Sila, la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamaziret, a relevé que «des moyens colossaux ont été mobilisés par l’Etat pour promouvoir l’école algérienne et en améliorer les performances’’.

Ouvrant à l’école primaire “”1er Novembre’’ du chef-lieu de wilaya la nouvelle année scolaire, elle a exhorté les élèves et la famille de l’Education à déployer davantage d’efforts pour améliorer les résultats scolaires à la hauteur des moyens mis en place. De son côté, le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé au CEM Ketou Abdelmalek dans la commune d’El Aouana (ouest de Jijel), «qu’aimer la patrie c’est la préserver et protéger les acquis ainsi que contribuer à sa construction chacun à son poste’’. A Annaba, ils étaient 150.331 élèves, dont 5.009 nouveaux inscrits, à rejoindre les bancs des classes des 263 écoles primaires, 88 CEM et 39 lycées de la wilaya, dont le secteur de l’Education a été renforcé de 6 groupes scolaires et un CEM, en attendant la réception courant septembre, d’un nouveau lycée au pôle urbain Dhraa Errich. A M’Sila, 66.190 ont repris le chemin des établissements scolaires renforcés par deux nouveaux groupes scolaires à Boussaâda et au chef-lieu de wilaya tandis qu’à Jijel les quelques 530 établissements scolaires de la wilaya ont accueilli plus de 89.000 élèves dans le palier primaire, 51.897 au moyen et 25.057 au secondaire.

S.H