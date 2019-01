Le monde écrit les toutes premières pages de cette nouvelle année 2019. Les adieux à 2018, ont été fêtés partout dans le monde et personne ne semble trop regretter cette année qui a été une longue année de conflits et de tensions. Mais, il faut dire que 2018 a laissé toutes ses interrogations sans réponses pour l’année qui nous attend.

Le monde ne s’est pas endormi ni ne s’est réveillé avec moins de soucis, puisque toutes les mêmes peurs et toutes les mêmes inquiétudes nous collent à l’esprit et au cœur. Les expériences dernières nous renseignent que le mois le plus inquiétant reste ce mois de janvier où les destins de bien des peuples ont basculé souvent dans l’horreur et les guerres.

En cette année 2019, ce qui reste comme une évidence à suivre de très près, est sans conteste la situation au Proche Orient. Une région en profonds bouleversements depuis des années déjà, et qui n’a pas fini d’inquiéter le monde entier. Rien pour le moment ne semble indiquer que les tensions dans cette région connaîtront un début de répit, à commencer par la situation en Palestine qui a connu un désintéressement total de la part des pays arabes, au moment où Israël bénéficie incontestablement du chaos généralisé. Israël qui a vu un soutien jamais affiché jusque-là par les Américains et le président Donald Trump qui ont mis sous le pied toutes les résolutions onusiennes en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l’Etat hébreu.

Une décision qui a été, malheureusement suivie, par d’autres pays et qui n’augure rien de bon pour les mois à venir. Les inquiétudes sont aussi ailleurs, en Syrie, au Yémen et en Libye.

Des pays qui ne se sont pas remis du maudit «printemps arabe» qui a plongé toute la région dans le doute et qui a fait des milliers de morts et des millions d’exilés.

L’autre crainte qui guette le monde, c’est cette tension qui caractérise les relations internationales, notamment entre les grands de ce monde, à savoir les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Des tensions qui ont relancé, comme jamais auparavant, la course vers l’armement. Des armes encore plus destructrices, dont plusieurs ont été utilisées justement en terres arabes, notamment en Syrie. Les menaces entre les grandes capitales font craindre une sortie de route et un glissement incontrôlable vers le pire. Un pire dont auront encore à souffrir les petits pays qui sont devenus les terrains de multiples guerres par procuration.

Par Abdelmadjid Blidi