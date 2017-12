Le monde assiste interloqué à une situation surréaliste Jamais la diplomatie n’a volé aussi bas, comme cette dernière semaine à l’ONU. La grande Amérique, super puissance s’il en est, et maîtresse de la subtilité et de l’intelligence convaincante dans les grands conflits internationaux avec la ruse et l’art d’un Henry Kissinger, s’est muée avec Donald Trump et son administration en une famille calabraise maffieuse.

Pour tout argument face au vote de l’assemblée générale de l’ONU, les Américains à commencer par leur président, ont fait le choix du chantage et des menaces contre tous les membres de l’organisation onusienne et même contre l’ONU elle-même.

Avant le vote de l’Assemblée générale de l’ONU jeudi pour la résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d’Israël, Trump s’est aventuré à une posture de parrain mafieux, plus qu’à une réaction d’un homme à la tête du plus puissant et démocratique pays au monde. Des paroles qui ont laissé perplexes tous les diplomates du monde. «Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et après ils votent contre nous… Mais nous allons bien regarder les votants. Laissons-les voter contre nous, ça nous fera faire des économies. Tant mieux. Ce n’est plus comme avant, quand ils votaient contre nous et qu’ensuite, on leur donnait des centaines de millions et personne ne savait ce qu’ils en faisaient…» Mais malgré ces menaces d’un autre âge, le vote était cinglant contre Washington, puisque sur les 193 pays membres de l’ONU, 128 ont voté pour la résolution, neuf contre, alors que 35 pays se sont abstenus. La lecture avec laquelle il faut sortir au lendemain de ce vote historique, c’est que 163 pays n’ont pas suivi les Etats-Unis et que Washington s’est retrouvé totalement isolé dans le délicat dossier du Moyen Orient et surtout totalement hors jeu dans son processus de paix. L’Amérique n’a plus aucune crédibilité.

Le plus grave c’est qu’après cette cuisante défaite, Washington n’a nullement cherché à revoir sa position, mais a continué dans sa même logique de menaces, puisque sa représentante aux Nations Unies, Hikki Haley, avait déclaré «Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution».

Jamais l’Amérique, y compris dans ses plus grands moments d’impérialisme et d’agression, n’a été aussi piteuse et aussi pitoyable, que depuis la décision controversée de son président de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et tout ce qui s’en est suivi. Le monde n’a jamais été aussi mal et aussi inquiétant que depuis l’arrivée de Trump à la Maison Blanche.

Par Abdelmadjid Blidi