<span style='text-decoration: underline;'>Il a inauguré la 27ème édition de la Foire de la production algérienne </span>:<br><span style='color:red;'>Les messages forts d’Ouyahia</span>

Rendez-vous incontournable de la scène économique locale, la Foire de la production nationale a soufflé ce jeudi sa 27ème bougie, avec une confiance consolidée pour le produit local, d’ailleurs, souligné par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. L’hôte de la Safex auquel est revenu l’honneur d’inaugurer la manifestation économique, n’a pas manqué de relever la pertinence du Slogan de cette année qui porte sur: «Réussir les exportations pour une croissance économique durable». S’étalant jusqu’au 26 décembre prochain, la Foire de la production nationale a vu la participation de 430 entreprises, venues des quatre coins du pays et de toutes les filières d’activité. Dans le lot, les visiteurs auront l’occasion d’apprécier les 16 unités et entreprises de production de l’Armée Nationale Populaire.

Le sujet récurant de l’exportation est revenu comme un leitmotiv dans le discours du Premier ministre qui a passé quatre longues heures à déambuler entre les stands. Dans sa traditionnelle déclaration à la presse, en pareille circonstance, Ahmed Ouyahia a souligné que «l’exportation figure aujourd’hui dans la culture l’entrepreneur algérien aussi bien public que privé».

C’est un acquis et un atout déterminants pour le déploiement des opérateurs nationaux qui ont, de fait, un rôle central à jouer dans l’échiquier économique du pays.

Le processus est ainsi enclenché, reste que «Le développement ne se réalise pas du jour au lendemain, mais progressivement et grâce à la stabilité, c’est pourquoi nous prions le Tout Puissant de faire régner cet acquis», a insisté le Premier ministre. Il s’est arrêté devant les Stands de Gica et Condor, histoire de mettre en évidence les expériences réussies de ces deux entreprises, l’une publique et la seconde privée. Gica a exporté 270.000 tonnes en 2018 et envisage d’atteindre 1.7 million de tonnes en 2019. Quant à Condor, il a déjà exporté en direction de 8 pays, environ 52 millions USD et envisage d’augmenter son chiffre d’affaires à l’exportation à 25% d’ici 2022. Deux beaux exemples que M.Ouyahia voudrait voir se démultiplier dans toutes les filières d’activité.

Devant le pavillon de l’industrie militaire, Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de s’ouvrir sur le marché civil pour couvrir les besoins enregistrés dans les différents secteurs, à l’instar des travaux publics et les Collectivités locales, notamment le transport scolaire.

L’industrie militaire a réalisé un excellent travail ces dernières années, mais le reproche de l’opinion nationale est dirigé contre l’industrie automobile naissante. M. Ouyahia qui n’ignore pas les critiques, a invité les opérateurs à travailler pour élever le taux d’intégration nationale.

«Certaines pièces peuvent être montées dans plusieurs marques. Sur ce, un dialogue entre opérateurs est nécessaire dans le cadre de la concurrence loyale» a-t-il souligné. Ainsi, au pavillon de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), le Premier ministre a appelé les travailleurs de ce «patrimoine industriel national», à redoubler d’efforts.

«Mon message aux travailleurs est de redoubler davantage d’efforts. Nous comptons établir un large partenariat. Personne n’entravera l’avenir du complexe industriel qui est un patrimoine du peuple algérien où les salaires des travailleurs, alors que le partenaire social a réagi à ce sujet. Donc, une solution s’impose à ce problème en suspens depuis plus d’une année» a déclaré M. Ouyahia.

Alger: Smaïl Daoudi