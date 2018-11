<span style='text-decoration: underline;'>Le président du Conseil des ministres italien aujourd’hui à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Les migrants, le pétrole et plus si affinités</span>

Les migrants, le pétrole et plus si affinités

Le président du Conseil des ministres italien aujourd’hui à Alger : Les migrants, le pétrole et plus si affinités

Le seul point de divergence tient dans la gestion du flux migratoire. Alors que l’Italie appuie une solution à la Turquie où il reviendrait au pays de la rive sud de la Méditerranée de «parquer» les migrants, l’Algérie refuse de servir d’antichambre à l’Europe.

Au cœur d’une polémique avec ses voisins européens, le président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte, renoue avec les pays de la rive sud de la Méditerranée pour des raisons que l’on peut parfaitement comprendre. Il sera aujourd’hui à Alger, à l’invitation du président Bouteflika. Cette visite «s’inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue politique de haut niveau entre l’Algérie et l’Italie qui sont liés par un Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, signé à Alger le 27 janvier 2003, par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, et son homologue italien», annonce la Présidence de la République dans un communiqué.

Les deux pays qui connaissent des échanges commerciaux qui se chiffrent en milliards de dollars, ne démarrent leur relation de zéro. En effet, l’Algérie et l’Italie sont liées par un Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération. Signé en 2003, ledit traité a favorisé l’éclosion d’un dialogue stratégique sur les questions politiques, sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Alger comme Romme, qualifient leur dialogue d’«important mécanisme de consultation». Cela leur a permis d’assainir toutes les questions d’intérêt commun que celles-ci soient bilatérales ou internationales. Sur l’ensemble des dossiers qui préoccupent les deux pays, il y a une véritable convergence. Que ce soit la lutte contre le terrorisme transnational, la migration clandestine, la situation en Libye, au Sahara occidental, au Sahel et au Mali. Les points de vue des deux pays sont approchants. De fait, sur toutes ces questions, l’Algérie et l’Italie coordonnent de façon permanente leurs efforts, en particulier, celles qui ont une relation avec la situation en Libye.

Le seul point de divergence tient dans la gestion du flux migratoire. Alors que l’Italie appuie une solution à la Turquie où il reviendrait au pays de la rive sud de la Méditerranée de «parquer» les migrants, l’Algérie refuse de servir d’antichambre à l’Europe. Tout en condamnant les réseaux de passeurs criminels, l’Algérie estime «qu’il faut combattre avec la dernière vigueur», avait réitéré Abdelkader Messahel lors d’une réunion euro-maghrébine. S’agissant de la lutte contre le terrorisme, les deux pays développent une coopération «excellente» qui «donne des résultats concrets».

La partie italienne considère l’expérience algérienne dans ce domaine comme étant «précieuse», en ce qu’elle implique une «approche multidimensionnelle» qui prend en compte différents aspects, celui de la lutte mais aussi la prévention à travers une stratégie visant «l’affaiblissement de la menace, en particulier le radicalisme religieux».

L’entente parfaite sur les plans politiques, ont un prolongement dans l’économie. C’est ainsi que les relations économiques entre l’Algérie et l’Italie connaissent une dynamique accrue notamment avec un volume d’échanges commerciaux important. Il reste cependant, bien en deçà des attentes comparées aux volumes que font d’autres pays avec l’Algérie. La visite de Giuseppe Conte permettra de faire le point sur une coopération susceptible de progresser nettement et sortir des hydrocarbures qui caractérise l’essentiel des échanges entre les deux pays.

Les relations économiques algéro-italiennes restent toujours marquées par la dominance du secteur de l’énergie grâce auquel l’Italie est, depuis plusieurs années, à la tête du podium des principaux clients de l’Algérie. Et pour cause, les exportations algériennes vers l’Italie, composées principalement des hydrocarbures, ont atteint 5,55 milliards de dollars en 2017, en hausse de 6,4% par rapport à 2016. Durant les neuf premiers mois de 2018, l’Italie s’est encore classée premier client de l’Algérie avec 4,43 milliards de dollars d’exportations algériennes, en évolution de 3,8% par rapport à la même période de 2017. L’Italie est considérée comme l’une des principales destinations du gaz naturel algérien grâce au gazoduc Trans-mediterranean pipeline.

Cette spécificité fait que les deux compagnies pétrolières des deux pays, Sonatrach et Eni, prennent toute la responsabilité de tout processus de diversifications. Il faut savoir, à ce propos, qu’en plus d’importants contrats en cours d’exécution entre les deux compagnies, il y a lieu de préciser qu’Eni contribuera à la réalisation du programme des nouvelles centrales photovoltaïques de la Sonatrach. La première centrale sera mise en service prochainement, dans la wilaya de Ouargla, avec une capacité de 10 mégawatts. En outre, le groupe Sonatrach compte sur l’expertise italienne pour lancer son vaste programme de pétrochimie.

Cette ouverture d’Eni est de nature à encourager d’autres entreprises italiennes à tirer profit de la position avantageuse de ses produits sur le marché algérien pour multiplier ses investissements hors hydrocarbures en Algérie qui aspire à réduire la facture des importations en privilégiant la production locale. Pour l’heure, l’Italie est parvenue à vendre à l’Algérie pour 3,75 milliards de dollars en 2017. Cette bonne santé commerciale n’est pas suivie par une dynamique d’investissement. Selon le rapport de l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI), les projets d’investissement mixtes déclarés sur les neuf premiers mois de 2017, placent l’Italie au 11ème rang avec seulement 2 projets d’un montant de 429 millions de dinars.

Pourtant, depuis 2016, existe un Club d’affaires algéro-italien, avec pour principale mission, la mise en place d’un cadre de coopération formel entre les entreprises des deux pays, permettant de favoriser davantage le développement de partenariats durables et plus diversifiés.

De fait, la visite du président du Conseil des ministres italien, est importante, en ce sens qu’elle est susceptible d’ouvrir des perspectives intéressantes en terme de partenariat. Il se trouve, cependant, que pour M.Conte, la principale préoccupation reste la gestion de la migration clandestine. Sera-t-il ouvert à d’autres sujets ?

Alger: Smaïl Daoudi