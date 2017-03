<span style='text-decoration: underline;'>Scandale des listes FLN</span>:<br><span style='color:red;'>Les militants attendent les explications de Ould Abbès</span>

Ould Abbès s’est exprimé samedi à partir de Sétif sur le scandale de l’achat de postes dans les listes des prochaines législatives mais sans pour autant «donner des explications convaincantes». C’est ce qu’affirment des cadres et militants d’Oran que nous avons rencontrés. Il nous enjoint de participer activement à la campagne électorale qui doit débuter le 06 avril mais ne nous éclaire pas sur cette histoire de son fils rapportée par la presse, nous disent-ils. «Nous ne savons pas si c’est vrai ou pas et ignorons tout de cette histoire de complot contre l’état déjoué par lui».

Le moral des troupes risque d’en prendre un coup, d’autant que des candidats, ajoutent-ils, ne connaissant même pas le parti, ont été parachutés.

Devant le flou de cette situation et le RND qui est déjà en campagne, le FLN conservera-t-il sa position majoritaire ? Wait and see.