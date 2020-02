<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre gouvernement-walis </span>:<br><span style='color:red;'>Les ministres proposent des solutions aux problèmes de leurs secteurs</span>

À l’occasion de la rencontre gouvernement-walis qui s’est tenue, hier à Alger, sous le thème «Pour une Algérie nouvelle » dont les travaux dureront deux jours, plusieurs ministres ont enchaîné constats et défis de leurs secteurs respectifs.

Conviés à prendre part à la rencontre ayant eu lieu au Palais des nations et au Centre international des conférences, les premiers responsables des départements de l’Education, la santé, les finances, l’enseignement supérieur, l’agriculture, l’habitat, l’environnement, les ressources en eau et la justice entre autres, ont énuméré un nombre de problèmes suivi de propositions et solutions.

Ainsi, le ministre de la Justice, garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, s’est attelé à œuvrer pour l’application du principe de la séparation des pouvoirs, tout en affirmant que le programme du président de la République consacre l’Etat de droit.

Appelant à une meilleure coordination entre la justice et l’administration, M. Zeghmati a par ailleurs rappelé les efforts de l’État dans le segment de la sécurité routière, la lutte contre les accidents de la route ainsi que le recouvrement des taxes.

Le ministre a affirmé que les autorités travaillent à régler le problème de la surcharge dans les établissements pénitenciers où, à cette occasion, il a appelé les walis à accélérer les travaux de construction de nouvelles prisons dont les projets sont en souffrance.

Le garde des sceaux a aussi soulevé le problème des erreurs de transcription que comportent les documents de l’état civil, appelant à la prise en charge de cette défaillance. De son côté, le ministre de l’Education, Mohamed Ouadjaout, a affirmé que son département travaille pour consacrer un enseignement de qualité au profit des élèves à travers l’application du principe de l’égalité des chances. M. Ouadjaout a insisté sur la nécessité de veiller à faire de l’école algérienne un endroit de réussite tout en appelant à la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le secteur.

Pour sa part, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a appelé à la révision de la fiscalité des collectivités locales, soulignant aussi la multiplication des taxes et impôts dans le secteur minier où il a appelé à introduire des réformes nécessaires pour ce segment.

Quant au secteur de l’habitat, Kamel Nasri, premier responsable du secteur, a annoncé l’éradication définitive d’ici 2024 des cités bidonvilles. Annonçant l’accélération de la cadence des travaux de projets en souffrance, le ministre a promis de prendre en charge les demandes de logement au niveau des localités isolées à travers le renforcement des formules rurales.

Annonçant la concrétisation d’un programme d’un million de logements, M. Nasri a appelé à accélérer les travaux de raccordement des logements au réseau de gaz de ville et à l’électricité.

De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a proposé plusieurs solutions pour régler les problèmes du secteur notamment au niveau des établissements hospitaliers dont l’absence de sécurité, la pénurie de médicaments et la carence en matière de personnels.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Cherif Amari, a affirmé que les autorités œuvrent à faciliter l’accès aux travailleurs du secteur aux prêts bancaires. Il a aussi insisté sur la concrétisation d’un programme visant à introduire des mécanismes modernes au profit du secteur pour améliorer la productivité et la qualité des produits. Il a aussi annoncé la récupération par l’Etat des terrains agricoles non exploités et protéger des zones agricoles.

Samir Hamiche