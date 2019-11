<span style='text-decoration: underline;'>Trois jeunes gens accusés de viol avec violence</span>:<br><span style='color:red;'>Les mis en cause écopent de 5 ans de réclusion</span>

Trois mis en cause accusés dans une affaire d’association de malfaiteurs, viol avec violence et vol, ont comparu hier, devant le tribunal criminel de première instance.

Les mis en cause qui ont au long de l’audience plaidé la non culpabilité, ont été condamnés à cinq ans de réclusion avec mandat de dépôt pour deux des mis en cause K.M et B.L qui se trouvaient sous contrôle judiciaire alors que M.R, avait été écroué lors de l’instruction. Une affaire qui a eu pour théâtre le littoral ouest d’Oran où une jeune fille la victime, après avoir été kidnappée par un trio de jeunes, a subi les pires atrocités puis abandonnée sur les lieux de ce crime. Selon les faits qui se sont déroulés le 16.04.2014, la victime suite à une altercation avec son fiancé, quittera ce dernier au beau milieu de la nuit en prenant sa voiture. Entre temps, elle ressentira un malaise suite à des médicaments qui lui étaient prescrits mais elle en avait abusé du témésta. Ne se sentant plus capable de conduire, elle garera son véhicule une BMW, à l’entrée de la localité de Saint Germain.

Deux jeunes de passage avec un troisième qu’ils trouveront en route, s’approcheront du véhicule et s’en iront avec. A son réveil, la jeune femme constatera qu’elle a été victime de sévices sexuels et du vol de son portable et d’une somme d’argent. Une plainte est déposée, l’enquête aboutira à la localisation et l’interpellation des suspects, certains d’entre eux connaissaient la victime; son fiancé était leur voisin.

Confrontés aux griefs, ils se rejetteront les accusations. A la barre du tribunal criminel, les trois accusés défileront, chacun de ces derniers affirmera avoir porté secours à la victime en chargeant son complice d’être l’auteur de ces faits. Toutefois, le président de l’audience qui les laissera s’exprimer tout au long des débats, arrivera très vite à les faire tomber dans le piège des contradictions. En effet, ces derniers ne se rappelant pas leurs précédentes déclarations, ont vite fait d’oublier ce qu’ils avaient déjà déclaré en instruction et lors de l’enquête.

Entendue et confrontée aux déclarations des prévenus, la victime reviendra sur son drame et sur sa sortie en pleine nuit de la maison de son fiancé après avoir prisé une dose élevée de son traitement. «En cours de route, j’ai eu un malaise et me suis garée». «Je ne me suis réveillé que très tard et là j’ai compris ce que je venais de subir». Toutefois, en audience, elle reconnaîtra un des mis en cause, je le revois m’agressant sexuellement. La défense de la partie civile Me Fehim, reviendra sur les séquelles morales et psychiques de la victime insistant également sur le préjudice physique.

De son côté, le représentant du ministère public insistera sur cet acte bestial dont a été victime cette jeune femme et requit contre les mis en cause la peine de six ans de réclusion. La défense des prévenus plaidera chacune la non culpabilité de son mandant.

F.Abdelkrim