<span style='text-decoration: underline;'>Gestion d’Air Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Les mises aux points du ministre des Transports</span>

Une fois n’est pas coutume, l’approche de la gestion des problèmes d’Air Algérie semble cette fois reposer sur d’autres principes que précédemment. L’on n’est plus au temps du Pdg qui donne des ordres à tout va. Le temps est à la consultation et aussi à l’association des acteurs, notamment le ministère de tutelle qui, cette fois, donne la nette impression de vouloir jouer un rôle très actif dans le redressement de la compagnie. Cela a été constaté lors de la cérémonie d’installation du directeur général par intérim, Bakhouche Alleche. Le ministre des Transports qui a présidé ladite cérémonie n’a pas fait dans le détail et annoncé que la gestion du pavillon national doit être transparente.

«Le nouveau directeur général par intérim doit rendre la gestion d’Air Algérie transparente. Tout doit être visible, pas uniquement les comptes, pour que cette entreprise historique reprenne son droit chemin et son développement» a déclaré Boudjemaa Talai. Le ministre diagnostique le mal d’Air Algérie et affirme que l’entreprise bénéficie d’un environnement parfait, puisqu’elle ne traîne pas de problèmes externes, ni de problèmes de marché.

«C’est l’essentiel pour une compagnie aérienne», dira Talai qui n’a pas manqué de souligner, que la compagnie dispose de «cadres de très bon niveau (…) de bons pilotes, de bons techniciens et de mécaniciens». Il reste, cependant, notera le ministre qu’«au niveau du management, il n’y a pas d’équipe».

Un constat sans détour qui rappellera la mission première du Dg par intérim, à savoir monter une équipe digne de ce nom. Mais dans ce propos, le caractère intérimaire de Bakhouche Alleche, casse toute la dynamique et renvoie la compagnie vers sa fragilité. Cela dit, le ministre rappellera qu’ «un directeur général, quel qu’il soit, ne peut gérer seul une compagnie de 10.000 personnes avec une flotte d’une cinquantaine d’avions s’il n’y a pas d’équipe autour de lui». Boudjemaa Talai qui semble oublier la fragilité statutaire de l’homme qu’il a installé provisoirement à la tête d’Air Algérie, ne tarit pas d’éloge sur lui. «Je note l’élément positif de cette désignation, c’est que M. Alleche, qui totalise une quarantaine d’années d’expérience, est un enfant de la boîte et connaît ces problèmes. Donc, ça sera plus facile d’aboutir rapidement à un bon résultat» a souligné le ministre.

Sur le plan financier, le ministre a signalé que la situation de la compagnie était défavorable. Il en veut pour preuve que les charges couvrent le chiffre d’affaires de l’entreprise qui est de 80 milliards de dinars. C’est là un équilibre fragile, voire inquiétant, même si le ministre affiche son optimisme quant à la capacité d’Air Algérie à rembourser ses endettements dus aux investissements consentis pour rajeunir sa flotte. «La compagnie doit se suffire à elle-même, elle ne doit pas compter sur le Trésor qui ne peut rien lui apporter (..)», a insisté le ministre qui a mis l’accent sur les standards internationaux en matière de qualité, de sécurité et de rémunération pour améliorer le service public et augmenter la part de marché de ce transporteur aérien public. «Il faut améliorer l’image d’Air Algérie (..) car, aujourd’hui, nous sommes attaqués de toute part. Ils nous ont qualifiés de tout», a affirmé le ministre en référence aux informations négatives sur le fonctionnement de la compagnie.