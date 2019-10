<span style='text-decoration: underline;'>Commémoration du déclenchement du 1er Novembre 1954 </span>:<br><span style='color:red;'>Les Moudjahidines honorés</span>

L’organisation des moudjahidines d’Oran, a organisé une cérémonie de commémoration du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. La cérémonie a eu lieu au nouveau siège du boulevard de l’A.L.N (Front de mer), réhaussée par la présence du wali d’Oran monsieur Abdelkader Djalaoui, du président de l’A.P.W Meliani Abdelkader et Boukhatem Nour Eddine maire d’Oran et des membres de la famille révolutionnaire.

Soummer, secrétaire général de l’organisation, a accueilli ses hôtes qui ont assisté à l’exposition de photos et coupures de journaux, exposé sur la Révolution et lors de cette cérémonie, Soummer devait quelques pour dire que notre pays bien aimé se retrouve sans président élu.

Alors c’est pour cette raison que nous devons allez tous voter le 12 décembre pour élire un nouveau président in.challah. Puis, c’est le wali d’Oran, qui prit la parole pour dire «que je suis très honoré et heureux d’être parmi cette assistance composée de héros de la Révolution et dit-il: je leur souhaite tout le bonheur. A signaler, qu’une chorale de jeunes écoliers a entamé l’hymne national et une minute de silence fut observée à la mémoire de nos chouhadas. Puis, des remises de titres honorifiques furent remis aux moudjahidines et moudjahidates dont l’ancien footballeur du MCO Kaddour Nair qui rappelons-le était fidaii et ancien condamné à mort par l’occupant, en compagnie de l’ancien footballeur de l’ASMO feu Reguieg Abdelkader dit «Pons».

Pendant cette cérémonie, une vingtaine de Moudjahidates et Moudjahidines, devaient être honorés. Ainsi, chaque année, l’organisation des Moudjahidines organise ces cérémonies commémoratives afin que les jeunes générations soient informées sur la dure réalité du combat que le peuple algérien a mené contre l’occupant français et grâce a nos Martyrs et Moudjahidines, nous vivons cette liberté et nous devons défendre les acquis de l’indépendance.

Adda.B