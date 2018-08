<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (1ère journée) </span>:<br><span style='color:red;'>Les nouveaux promus en verve, l’A.Bousaada euphorique</span>

Le début du championnat d’Algérie de Ligue 2 Mobilis de football a été marqué par l’exploit des nouveaux promus, l’USM Annaba et l’ES Mostaganem victorieux hors de leurs bases respectivement devant l’US Biskra et la JSM Skikda sur le même score(1-0) alors que l’A.Boussaada euphorique, prend la tête du classement au goal-avérage, grâce à sa large victoire devant le RC Kouba (5-0), à l’occasion de la première partie de la journée inaugurale (6 matches) disputée vendredi, en attendant le déroulement des deux derniers matches demain samedi (19h00).

Les Annabis nouveaux promus dans cette division ont réalisé le coup parfait en battant les relégués biskris, sur une réalisation de l’ancien stratège de l’ES Sétif, Abdelmalek Ziaya (24) qui signe donc son arrivée chez les «Tuniques Rouges» décidés plus que jamais à retrouver l’élite après avoir végété de longues années dans l’enfer des divisions inférieures. Le 2e promu l’ES Mostaganem a réussi également son entrée en Ligue 2 en battant hors de ses bases la JSM Skikda (1-0) sur une réalisation tardive de Kheloufi (87e). Une victoire qui lui permet d’entrevoir avec sérénité son aventure au niveau de ce palier Le NC Magra, le 3e nouveau promu est allé titiller l’USM Harrach à Alger, en réussissant même à mener au score par Cheikh Touhami (35e) avant que les harrachis qui ont aligné des espoirs, n’égalisent in-extrémis avant la pause par Fekih (45e). L’autre grand bénéficiaire de la journée est l’A.Boussaada qui a terrassé un ex-grand de l’élite en l’occurrence le RC Kouba (5-0). L’attaquant boussaadi Bitam, a inscrit donc le 1ere but (symbolique) de la Ligue 2 au titre de la saison 2018-2019, avant que son partenaire Djabali n’inscrive un triplé (50e, 56e, 75e). Les «Vert et Blanc» évoluant à dix depuis l’expulsion de Bentaleb en 1re mi-temps ont du boire le calice jusqu’à la lie en finissant la partie sur les genoux. Le RCK en butte à une crise financière a été contraint d’aligner un effectif composé en majorité de joueurs espoirs. Les deux autres matches de cette journée, USM Blida-WA Tlemcen et MC Saida-MC El-Eulma se sont terminés sur un score de parité (0-0). Blidéens et Saidis doivent certainement regretter les deux points perdus à domicile, et qui pourraient peser lourds dans la balance au moment du décompte final. Cette journée prendra fin demain samedi (19h00) avec le déroulement de : JSM Béjaïa – RC Relizane et le derby ASO Chlef – ASM Oran, entre deux équipes de l’Ouest algérien candidates selon les observateurs à l’accession.