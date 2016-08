Les obligations d’une rentrée difficile

Si la rentrée sociale, proprement dite, est attendue pour après l’Aïd El Adha, après la rentrée scolaire et universitaire, ainsi que la prise de fonction de l’ensemble des acteurs sociaux et économiques, il n’en demeure pas moins que pour le gouvernement la fin de la récréation interviendra dans tous les prochains jours, avec un devoir d’affronter la plus pénible épreuve de l’année, car elle charrie toutes les tares qui caractérisent l’administration.

La rentrée sera pénible pour l’exécutif Sellal, pour la simple raison que toutes les contradictions économiques remontent à la surface : prédominance du marché parallèle, règne de la spéculation, fraude en tous genres… Enfin, il est entendu que durant le mois de septembre qui pointe du nez, le citoyen aura tout le loisir de constater les signes d’un énième record inflationniste touchant les produits alimentaires de base.

Les Algériens savent très bien que le poulet, qui se négocie actuellement à près de 400 dinars, demeurera élevé malgré les assurances du gouvernement. Les fruits et les légumes ne tarderont pas à suivre l’exemple de la volaille. Cela pour dire que la reprise gouvernementale constitue un non événement pour la société qui s’arme, comme elle peut, pour faire face aux assauts des spéculateurs.

Il reste que malgré la difficulté annoncée sur le plan social, une bonne partie, des ménages algériens, est belle et bien en vacances et tente de faire contre mauvaise fortune bon coeur, en pensant aux aspects positifs de la dernière fête religieuse de l’année. Cela pour dire que la société va, sans doute, trouver les ressources nécessaires pour passer le cap de la rentrée avec un maximum de bonnes choses et un minimum de tracas financiers. Il est entendu qu’elle n’attend pas grand-chose d’un ministre du Commerce qui ne savait pas où donner de la tête, il y a de cela plusieurs mois déjà. On le voit mal redresser la barre à quelques encablures du jour J.

Il est clair, enfin, que pour sa énième tentative de damer le pion aux spéculateurs, le gouvernement va, certainement, perdre son bras de fer. Les spéculateurs se veulent rassurants, mais au moment opportun, ils frapperont et personne n’y pourra rien du tout.

Par Smaïl Daoudi